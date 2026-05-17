Zara Suleiman: "Wir waren zufrieden", doch der Krieg zerstörte ihr Leben

Zara Suleiman, eine Frau aus dem westsudanesischen Bundesstaat Nord-Darfur, erzählt von ihrer Flucht vor dem Krieg in ihrer Stadt al-Fashir. Sie und ihre drei Kinder mussten 27 Tage lang auf der Flucht über die Hauptstadt und den Roten Meer verbringen, um in einem Lager für intern Vertriebene zu überleben. Zara Suleimans Mann blieb im Spital, um weiter zu arbeiten, und ist seitdem vermisst.

Alles schien perfekt. Zara Suleiman hatte studiert und einen guten Job. Sie arbeitete für das Gesundheitsministerium, ihr Mann arbeitete im Spital. Sie hatten ein Haus, ein Auto, so etwas wie Wohlstand.

"Wir waren zufrieden", erzählt die 32-Jährige. Doch dann kam der Krieg in ihre Stadt al-Fashir. Mit ihm kamen Angst, Hunger und der Tod. Und bewaffnete Männer, die nicht davor zurückschreckten, zu plündern, zu vergewaltigen und zu morden.

Heute liegt Zara Suleimans Leben in Trümmern. Ihr Auto wurde geraubt, ihr Haus bombardiert, ihre Familie auseinandergerissen. Als die Lage immer unerträglicher wurde, bin ich mit den Kindern aus al-Fashir geflohen", berichtet sie





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