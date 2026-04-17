YouTuber rettet defekten Bugatti Veyron mit 1-Euro-Trick

Ein britischer YouTuber kaufte einen beschlagnahmten Bugatti Veyron zum Spottpreis und konnte ein kritisches Getriebeproblem mit einer nur einen Euro teuren Sicherung beheben.

Ein britischer YouTuber namens Mat Armstrong hat einen außergewöhnlichen Fund gemacht und einen stark beschädigten Bugatti Veyron zu einem Bruchteil seines ursprünglichen Wertes erworben. Der Luxussportwagen wurde beschlagnahmt, da der Vorbesitzer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen konnte, was Armstrong die Gelegenheit bot, das begehrte Fahrzeug zu einem Schnäppchenpreis zu ergattern. Der Kaufpreis lag Berichten zufolge unter einer Million britischer Pfund, was umgerechnet etwa 1,15 Millionen Euro entspricht. Trotz des niedrigen Kaufpreises war der Bugatti Veyron bei Weitem nicht in einwandfreiem Zustand. Während der Motor zwar anspringen konnte, gab es erhebliche Probleme mit dem Getriebe, das nicht funktionierte, und es trat Kühlflüssigkeit aus, was auf schwerwiegendere Schäden hindeutete.

Die erstaunliche Wendung in dieser Geschichte nahm ihren Lauf durch einen wertvollen Hinweis aus dem Umfeld von Armstrong. Dieser Tipp lenkte die Aufmerksamkeit auf eine spezifische Komponente: die Sicherung der Hydraulikpumpe des Getriebes. Bei der Untersuchung des Sicherungskastens stieß Armstrong auf eine 40-Ampere-Sicherung, die deutliche Anzeichen von Hitzeschäden aufwies. Es stellte sich heraus, dass hier eine Sicherung mit einer zu hohen Amperezahl verbaut war, denn die korrekte Spezifikation für dieses Bauteil wäre eine 30-Ampere-Sicherung gewesen. Diese falsche Dimensionierung hatte weitreichende Folgen und führte sogar zur Beschädigung umliegender Bauteile im System.

Nachdem die korrekte 30-Ampere-Sicherung installiert war, begann das hydraulische Getriebesystem des Bugatti Veyron wieder ordnungsgemäß zu funktionieren. Die Kosten für diese entscheidende Reparatur waren bemerkenswert gering und beliefen sich auf weniger als einen Euro. Damit war das Problem, das das Fahren des Supersportwagens unmöglich machte, auf eine überraschend einfache und kostengünstige Weise behoben. Der Bugatti Veyron war nun wieder fahrbereit, zumindest im übertragenen Sinne, da der Motor immer noch unrund lief und ein Kühler undicht war. Diese kleineren, aber dennoch bedeutenden Mängel deuten darauf hin, dass Armstrongs Weg zur vollständigen Wiederherstellung des Wagens noch weitere Herausforderungen und Kosten mit sich bringen wird. Die genauen Summen und der Umfang der notwendigen weiteren Arbeiten bleiben abzuwarten, doch der erste Schritt zur Rettung dieses ikonischen Fahrzeugs ist getan.





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