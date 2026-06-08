"Young Finance" Serie endet mit dieser Ausgabe: Wie würden 10.000 Euro heute aussehen?

Die Serie "Young Finance" endet nun mit dieser Ausgabe. In der Vergangenheit wurden verschiedene Anlageformen wie ETFs, Anleihen, Gold und das Sparbuch verglichen. Besonders turbulente Jahre wie die vergangenen vier Jahre mit hoher Inflation und steigenden Zinsen sowie dominierenden politischen Schlagzeilen prägten das Börsenumfeld. Ein Blick auf breit gestreute ETFs wie den MSCI World zeigte, dass ein durchschnittliches Renditeziel von zwölf Prozent pro Jahr (in den vergangenen fünf Jahren) mit einem Investment von 10.000 Euro im Juni 2022 in einen solchen ETF möglich gewesen wäre. Dies hätte heute rund 15.700 Euro ergeben, was jedoch Inflationsbereinigt auf rund 13.000 Euro verkürzt würde. Auch andere Anlageklassen wie österreichische Staatsanleihen und Gold wurden verglichen. Österreichische Staatsanleihen hätten heute rund 11.500 Euro ergeben, was Inflationsbereinigt auf rund 9350 Euro verkürzt würde. Gold hingegen wäre heute rund 21.800 Euro wert, was Inflationsbereinigt auf rund 18.500 Euro verkürzt würde. Es ist wichtig anzufangen, nicht nur die Auswahl der Anlage zu treffen, sondern auch anzufangen.

Die Serie "Young Finance" endet nun mit dieser Ausgabe. In der Vergangenheit wurden verschiedene Anlage formen wie ETF s, Anleihen , Gold und das Sparbuch verglichen. Besonders turbulente Jahre wie die vergangenen vier Jahre mit hoher Inflation und steigenden Zinsen sowie dominierenden politischen Schlagzeilen prägten das Börse numfeld.

Ein Blick auf breit gestreute ETFs wie den MSCI World zeigte, dass ein durchschnittliches Renditeziel von zwölf Prozent pro Jahr (in den vergangenen fünf Jahren) mit einem Investment von 10.000 Euro im Juni 2022 in einen solchen ETF möglich gewesen wäre. Dies hätte heute rund 15.700 Euro ergeben, was jedoch Inflationsbereinigt auf rund 13.000 Euro verkürzt würde. Auch andere Anlageklassen wie österreichische Staatsanleihen und Gold wurden verglichen.

Österreichische Staatsanleihen hätten heute rund 11.500 Euro ergeben, was Inflationsbereinigt auf rund 9350 Euro verkürzt würde. Gold hingegen wäre heute rund 21.800 Euro wert, was Inflationsbereinigt auf rund 18.500 Euro verkürzt würde. Es ist wichtig anzufangen, nicht nur die Auswahl der Anlage zu treffen, sondern auch anzufangen. Viel Erfolg an der Börse





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