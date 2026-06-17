Yoane Wissa: Vom Säureangriff zum historischen WM-Tor mit Kongo

Yoane Wissa hat mit seinem Tor für die kongolesische Nationalmannschaft gegen Portugal Geschichte geschrieben. Vor fünf Jahren war seine Karriere nach einem brutalen Säureangriff fast beendet. Nun feiert er sein erstes WM-Tor und den ersten Punkt seines Landes bei einer Weltmeisterschaft.

Kongo -Stürmer Yoane Wissa erzielte beim 1:1 gegen Portugal das erste WM-Tor seines Landes. Vor fünf Jahren stand seine Karriere vor dem Aus. Nach dem 0:0 von Spanien gegen Kap Verde hat die WM die nächste Sensation.

Portugal kam gegen Kongo nicht über ein enttäuschendes 1:1 hinaus, ein Fehlstart von Cristiano Ronaldo und Co. Die Afrikaner hingegen jubelten über ihr erstes Tor und ihren ersten WM-Punkt überhaupt. Verantwortlich dafür: Yoane Wissa. Der Newcastle-Stürmer war kurz vor dem Pausenpfiff mit dem Kopf zur Stelle. Der 29-Jährige hat eine bewegende Geschichte hinter sich.

Vor fünf Jahren kickte der neue Volksheld noch in Frankreich bei Lorient - und wurde Opfer eines brutalen Angriffs. Eine Frau drang in sein Haus ein, attackierte ihn mit Säure und verletzte ihn schwer im Gesicht. Der Kongolese musste an den Augen notoperiert werden. Zeitweise bestand sogar die Gefahr, dass er sein Augenlicht verliert.

Die Täterin wurde geschnappt, erklärte vor Gericht, dass sie seit ihrer Jugend innere Stimmen hört. Weil die Frau zusätzlich versuchte, Wissas Kind zu entführen, wurde sie zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Knast erfährt sie nun vom gelebten WM-Traum ihres einstigen Opfers





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