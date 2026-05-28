XXXLutz: Hochwertiges Design für alle - Wie ein Möbelhändler erschwingliche Preise mit Preisen verbindet

Der Möbelhändler XXXLutz zeigt, dass hochwertiges Design nicht teuer sein muss. Durch enge Zusammenarbeit von Designern, Ingenieuren und Produktionsspezialisten entstehen Möbel, die ästhetisch, funktional und bezahlbar sind. Regelmäßige Auszeichnungen wie der German Design Award bestätigen diesen Ansatz.

Gutes Design wird oft mit hohen Preisen verbunden. Doch der heimische Möbel händler XXXLutz verfolgt eine andere Idee: Hochwertige Gestaltung soll nicht nur einer kleinen Zielgruppe vorbehalten sein, sondern möglichst vielen Menschen zugänglich werden.

Der Weg zu diesen Auszeichnungen begann mit einer grundlegenden Frage: Lässt sich hochwertiges Produktdesign mit erschwinglichen Preisen verbinden? Dafür wurden interne Designstudios etabliert, in denen Designer, Ingenieure und Produktionsspezialisten eng zusammenarbeiten, um Gestaltung, Funktion und Produktionsmöglichkeiten optimal aufeinander abzustimmen. Das Leitmotiv des Studios ist klar definiert: Designlösungen entwickeln, die zu unterschiedlichen Wohnsituationen, Lebensstilen und Budgets passen. Damit hochwertiges Design nicht nur einer kleinen Zielgruppe vorbehalten bleibt, braucht es mehr als kreative Entwürfe.

Entscheidend ist der Weg von der Idee bis zum fertigen Produkt. Im Designstudio wird ein tiefes Verständnis für unterschiedliche Zielgruppen und Wohnrealitäten entwickelt. Dieses Verständnis spielt dabei eine wichtige Rolle. Möbel werden nicht für ein abstraktes Designideal entwickelt, sondern für konkrete Wohnsituationen: für kleinere Wohnungen, für offene Wohnkonzepte oder für flexible Raumlösungen.

Kompakte Räume, durchdachte Details: Die Küchenkollektion Milino setzt auf eine markante Passepartout-Gestaltung mit einer durchgehenden Lichtleiste und schafft so Struktur und Atmosphäre auch auf kleiner Fläche. Klare Linien, hochwertige Materialien und eine markante Glaseckvitrine: Die Dieter Knoll Küche steht für ein modernes Raumkonzept aus Kochen und Wohnen. Bei internationalen Designwettbewerben wie dem German Design Award oder dem Red Dot Award werden Möbel von XXXLutz regelmäßig ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury bewertet dabei Kriterien wie Ästhetik, Ergonomie, Nachhaltigkeit und konzeptionelle Stärke.

Einreichungen kommen aus zahlreichen Ländern und aus unterschiedlichsten Branchen - von Möbeln über Fahrräder bis hin zu Luxusgütern. Diese Auszeichnungen bedeuten mehr als nur ein Erfolg einzelner Produkte. Sie bestätigen einen Ansatz, der modernes Möbeldesign als Zusammenspiel aus Gestaltung, Funktion und Alltagstauglichkeit versteht. Oder anders gesagt: Gutes Design soll nicht nur beeindrucken - sondern vor allem funktionieren, und zwar für möglichst viele Menschen





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