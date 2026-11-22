Das Xiaomi Smart Band 11 bietet ein helles 1,72-Zoll-AMOLED-Display, präzises Schlaftracking mit HRV und über 150 Sportmodi. Der Preis liegt bei 59,99 Euro.

Das Xiaomi Smart Band 11 ist als Nachfolger der bekannten Fitness-Armbandreihe auf dem Markt erschienen und bleibt seinem bewährten Konzept treu. Der neue Tracker ist für 59,99 Euro in mehreren Farbvarianten erhältlich und bietet ein deutliches Upgrade bei der technischen Ausstattung. Besonders die Displayqualität und die erweiterten Funktionen im Bereich Gesundheit und Schlafanalyse sollen das Armband für Nutzer attraktiver machen. Xiaomi setzt hierbei auf hochwertige Komponenten, die in dieser Preisklasse selten zu finden sind.

High-End-Display und modernes Design

Xiaomi verbaut im neuen Smart Band 11 ein 1,72 Zoll großes AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 212 x 520 Pixeln. Die maximale Spitzenhelligkeit beträgt dabei 2.000 Nits, und die Bildwiederholrate erreicht bis zu 60 Hertz. Diese Spezifikationen ermöglichen eine sehr gute Lesbarkeit selbst bei direkter Sonneneinstrahlung und sorgen für eine lebendige Darstellung von Farben und Kontrasten. Die schmalen, symmetrischen Ränder der Anzeige tragen zu einem modernen und zeitgemäßen optischen Eindruck bei.

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Das Gehäuse des Xiaomi Smart Band 11 misst rund 47 x 24 x 10 Millimeter und wiegt ohne Armband etwas mehr als 15 Gramm. Der Rahmen besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung, während auf der Vorderseite gewölbtes 2,5D-Glas zum Einsatz kommt. Gegenüber dem Vorgängermodell wurde die Bauhöhe um neun Prozent reduziert, wodurch das Gerät kompakter und angenehmer am Handgelenk getragen werden kann. Die Farbechos reichen von Midnight Black über Glacier Silver und Mystic Rose bis hin zu Moon Gold.

Fitness-Features und Sensorik

Für die Aufzeichnung von körperlicher Aktivität unterstützt das Xiaomi Smart Band 11 mehr als 150 verschiedene Sportmodi. Das Gerät kann sechs dieser Aktivitäten automatisch erkennen, um eine manuelle Eingabe zu vermeiden. Zur Bewegungsdatenerfassung stehen ein Beschleunigungssensor, ein Gyroskop, ein elektronischer Kompass und ein Umgebungslichtsensor zur Verfügung. Wichtig für die Langzeitbetrachtung ist der sogenannte Vitality Score, der Aktivitäten mit mittlerer bis hoher Intensität über sieben Tage auswertet und in einem Punktwert zusammenfasst.

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Eine Einschränkung bei den Fitnessfunktionen ist das Fehlen eines integrierten GPS-Empfängers. Für die genaue Aufzeichnung von Lauf- oder Radstrecken im Freien ist daher ein verbundenes Smartphone erforderlich. Das Armband ist jedoch bis zu einer Tiefe von 5 ATM wasserbeständig, was es auch Schwimmern ermöglicht, das Gerät zu nutzen. Die Herzfrequenzmessung funktioniert dabei auch unter Wasser, was für Aquatics-Trainings von Vorteil ist.

Verbessertes Gesundheits- und Schlaf-Tracking

Bei der Gesundheitsüberwachung hat Xiaomi die Hardware deutlich weiterentwickelt. Der optische Herzfrequenzsensor und das Pulsoximeter verwenden nun eine Konfiguration mit zwei LEDs und zwei Fotodioden, was gegenüber dem einfacheren Setup des Vorgängers eine höhere Genauigkeit verspricht. Damit lassen sich die Herzfrequenz sowie die Sauerstoffsättigung des Blutes erfassen. Zusätzlich integriert ist eine Stressüberwachung, die den Nutzer durch Erinnerungen zur Entspannung unterstützt. Eine Zyklusüberwachung mit Vorhersagefunktionen rundet das Gesundheitsprofil ab.

Einen besonderen Schwerpunkt legt Xiaomi auf die Schlafüberwachung. Der neue Schlafalgorithmus 2.0 soll den Zeitpunkt des Einschlafens um elf Prozent genauer erkennen und die Zuordnung der verschiedenen Schlafphasen um 14 Prozent verbessern. Neu hinzugekommen ist die Überwachung der Herzfrequenzvariabilität (HRV) während der Nacht. Dieser Wert liefert zusammen mit anderen Schlafdaten Hinweise auf die körperliche Erholung. Das Smart Band 11 bietet zudem wöchentliche und monatliche Auswertungen sowie Sleep Insights, die Faktoren aufzeigen, die sich positiv oder negativ auf die Schlafqualität auswirken können.