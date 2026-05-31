Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC: Vom Fitness‑Tracker zur preiswerten Smartwatch

Xiaomi erweitert das Smart Band 10 Pro um ein 1,74‑Zoll‑AMOLED‑Display, GPS, NFC und 2 000 Nits Helligkeit. Das Gerät kombiniert schlankes Design, vielfältige Materialoptionen und ein modernes HyperOS, um im Preissegment von 79,99 Euro direkt mit günstigen Smartwatches zu konkurrieren.

Xiaomi geht mit dem neuen Smart Band 10 Pro NFC einen entscheidenden Schritt in Richtung echter Smartwatch. Das bislang beliebte Fitness‑Armband erhält ein deutlich größeres 1,74‑Zoll‑AMOLED‑Display, das fast die gesamte Vorderseite einnimmt und mit einer Auflösung von 480 × 336 Pixeln sowie einer maximalen Helligkeit von 2 000 Nits glänzt.

Dieser Helligkeitswert entspricht bereits dem Niveau teurer Premium‑Smartwatches und ermöglicht eine klare Ablesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung - ein früheres Problem bei günstigen Trackern. Neben dem brillanten Bildschirm kommen weitere High‑End‑Features hinzu: ein integriertes GPS‑Modul, das eigenständig Lauf‑ und Fahrradrouten aufzeichnen kann, sowie NFC für mobiles Bezahlen. Damit wird das Band nicht mehr nur als Begleiter für Schritte und Schlaf genutzt, sondern positioniert sich als vollwertiger Konkurrent zu günstigen Smartwatches.

Das Gehäuse des Smart Band 10 Pro wirkt kantiger und breiter als die früheren, eher schlanken Modelle. Xiaomi bietet zahlreiche Materialien - von Metall‑ über Keramik‑ bis hin zu verschiedenen Kunststoff‑Armbändern - die dank eines Schnellwechsel‑Systems problemlos ausgetauscht werden können. Der Einstiegspreis liegt bei 79,99 Euro und soll das Gerät optisch näher an teurere Wearables bringen, ohne den Preis völlig anzugleichen. Diese Preisstrategie birgt das Risiko, dass die Erwartungen der Nutzer steigen, sobald das Band funktional fast einer Smartwatch entspricht.

Xiaomi begegnet dem mit einem modernen Betriebssystem, HyperOS, das flüssige Animationen und eine intuitive Touch‑Bedienung ohne physische Tasten bietet. Die Navigation erfolgt ausschließlich per Wisch‑ und Tipp‑Gesten, was anfangs ungewohnt, nach kurzer Eingewöhnung jedoch gut funktioniert. Funktional technisch ist das Smart Band 10 Pro gut ausgestattet: Es unterstützt zahlreiche Sportmodi, kontinuierliche Herzfrequenzmessung, Schlaftracking und die Messung des Blutsauerstoffs. Premium‑Funktionen wie EKG oder Blutdruckmessung fehlen bewusst, um den Preis niedrig zu halten.

Die gesammelten Daten sind für den Alltag und das Hobby‑Fitnesstraining ausreichend präzise, obwohl sie nicht die Genauigkeit medizinischer Geräte erreichen. Besonders bei Schlafanalysen und kurzen Herzfrequenz‑Spitzen können Ungenauigkeiten auftreten, was bei günstigen Wearables üblich ist. Insgesamt liefert das Gerät jedoch einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Gesundheits‑ und Aktivitätskennzahlen und stellt damit einen überzeugenden Mittelweg zwischen einfachem Fitness‑Tracker und vollwertiger Smartwatch dar





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Xiaomi Smart Band 10 Pro Wearables GPS NFC

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