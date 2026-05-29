Xiaomi Redmi Headphones Neo im Test: Günstige Kopfhörer mit überraschendem Leistungsumfang

Die Redmi Headphones Neo von Xiaomi bieten aktive Geräuschunterdrückung, Hi-Res-Audio und lange Akkulaufzeit für knapp 60 Euro. Ein Test zeigt, ob das Gesamtpaket stimmt und für wen sich die günstigen Over-Ear-Kopfhörer eignen.

Die Redmi Headphones Neo von Xiaomi bieten eine überraschend umfangreiche Ausstattung zum niedrigen Preis von rund 60 Euro. Dazu zählen aktive Geräuschunterdrückung mit bis zu 42 dB, Hi-Res-Audio-Unterstützung über USB-C, eine lange Akkulaufzeit von bis zu 72 Stunden und verschiedene Komfortfunktionen.

Typisch für diese Preisklasse ist, dass das Gesamtpaket oft nicht rund wirkt - entweder der Klang, der Sitz oder die Zusatzfeatures leiden. Xiaomi hat bei den Neo auf Einfachheit gesetzt. Das Modell in Schwarz wirkt unaufdringlich und kommt ohne auffällige Designelemente aus. Die Over-Ear-Ohrmuscheln umschließen das Ohr vollständig.

Mit 263 Gramm sind sie nicht ultraleicht, aber auch nicht schwer, sodass im Alltag der Eindruck eines stabilen Mittelklasse-Kopfhörers entsteht. Interessant ist der Materialmix: Obwohl der Preis niedrig ist, setzt Xiaomi nicht nur auf Kunststoff, was sich in den Gelenken, der Polsterung und der Verarbeitungsqualität bemerkbar macht. Nutzer, die zuvor teurere Modelle gewohnt waren, werden den Unterschied dennoch spüren. Die Zielgruppe der Redmi Headphones Neo sind keine Audio-Enthusiasten mit High-End-Ausrüstung, sondern Menschen, die viele Funktionen zu einem günstigen Preis suchen.

Ein zentrales Kriterium ist die Klangqualität. Die Kopfhörer verfügen über einen 40-Millimeter-Dynamiktreiber mit Titanmembran. Der Klang ist bassbetont und liefert bei elektronischer Musik oder rhythmusstarken Stücken ordentlich Druck, ohne sofort dumpf zu klingen. Stimmen bleiben verständlich, Höhen werden nicht komplett verschluckt.

Bei komplexen Musikstücken zeigen sich Grenzen, doch für Popmusik, Podcasts und Streaming-Videos ist die Abstimmung überraschend gelungen. Die Neo zielen nicht auf einen neutralen, analytischen Klang ab, sondern auf einen sofort gefälligen Sound, der wenig Einarbeitung erfordert. Über die "Xiaomi Earbuds"-App lässt sich ein Equalizer anpassen und Firmware-Updates durchführen, was in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit ist. Ein besonderes Merkmal ist die kabelgebundene Nutzung via USB-C mit Hi-Res-Audio-Unterstützung.

Damit heben sich die Neo von vielen günstigen Bluetooth-Kopfhörern ab, die oft nur einen Klinkenanschluss bieten oder kabelgebunden nur eingeschränkt nutzbar sind. Dennoch ersetzen sie natürlich keine hochwertigen Studio-Kopfhörer. Wichtiger ist im Alltag die aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Xiaomi verspricht bis zu 42 dB und bietet drei Intensitätsstufen sowie eine adaptive Geräuschreduzierung, die sich automatisch anpasst.

Gleichmäßige Hintergrundgeräusche wie Klimaanlagen oder das Dröhnen in der U-Bahn werden deutlich reduziert, während Stimmen und plötzliche Geräusche weiterhin durchdringen - ein Verhalten, das selbst teurere Modelle oft ähnlich handhaben. Entscheidend ist, dass das ANC im Alltag spürbar einen Nutzen bringt. Zusätzlich wirkt die Over-Ear-Bauweise passiv geräuschisolierend, da die Ohrmuscheln gut abschließen. Zusammen mit ANC entsteht ein ruhigeres Klangbild.

Auch die Sprachqualität bei Telefonaten wurde verbessert. Xiaomi setzt auf ein Triple-Mic-System mit KI-Geräuschreduzierung und Windgeräuschunterdrückung für Geschwindigkeiten bis zu fünf Meter pro Sekunde. In der Praxis bleiben Stimmen bei Anrufen auch bei Umgebungsgeräuschen verständlicher als bei sehr billigen Bluetooth-Kopfhörern, wenngleich in sehr lauten Umgebungen auch Grenzen erreicht werden.

Die Redmi Headphones Neo überzeugen somit als vielseitige Alltagskopfhörer mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis, die ihre Stärken vor allem im bassbetonten Klang, der langen Akkulaufzeit und der praktischen ANC-Funktionalität ausspielen, ohne in allen Disziplinen Höchstleistungen zu bieten





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