Das Xiaomi 18 Pro Max überzeugt mit zwei 200-Megapixel-Kameras, einem sekundären Rückseiten-Display und einem 7.050-mAh-Akku. Analyse von Leistung und Preis.

Das neue Flaggschiff von Xiaomi, das Xiaomi 18 Pro Max, positioniert sich deutlich in der absoluten Oberklasse der Smartphone -Welt. Der chinesische Technologiekonzern setzt bei diesem Modell auf ungewöhnliche Hardware-Features, die sich insbesondere durch zwei 200-Megapixel-Kameras und ein sekundäres Display auf der Geräterückseite auszeichnen. Mit einem Startpreis von 1.599,90 Euro erwartet das Unternehmen, dass diese Ausstattung den hohen Betrag rechtfertigt. Der Markt für Premium- Smartphone s ist hart umkämpft, daher muss das Gerät nicht nur optisch, sondern auch technisch überzeugen, um sich gegen etablierte Konkurrenten durchzusetzen.

Innovative Hardware und außergewöhnliches Design

Die auffälligste Neuerung des Xiaomi 18 Pro Max befindet sich nicht auf der Vorderseite, sondern auf der Rückseite des Geräts. Um den Kameramodul herum hat Xiaomi ein zusätzliches 2,9 Zoll großes AMOLED-Panel integriert. Dieses Display verfügt über eine Auflösung von 976 x 596 Pixeln und eine Pixeldichte von 400 PPI. Mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 4.000 Nits und einer adaptiven Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz bietet es eine hohe visuelle Qualität. Das Panel ist technisch eng mit dem großen Hauptdisplay verwandt und wird durch Gorilla Glass Victus 2 geschützt, um Kratzern und Beschädigungen vorzubeugen.

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Neben dem innovativen Display setzt das Xiaomi 18 Pro Max auf eine robuste Akkulaufzeit. Der integrierte Akku fasst 7.050 mAh, was eine längere Nutzungsdauer im Vergleich zu vielen Mitbewerbern verspricht. Ergänzt wird die Hardware durch einen neuen Snapdragon-Prozessor, der für hohe Rechenleistung sorgt. Diese Kombination aus Energieeffizienz und Leistungsstärke soll den Alltag der Nutzer erleichtern und die Geräteperformance auch bei anspruchsvollen Aufgaben aufrechterhalten. Xiaomi will mit diesen Spezifikationen signalisieren, dass Innovation nicht nur bei der Fotografie, sondern auch bei der grundlegenden Hardware stattfindet.

Doppelte 200-Megapixel-Optik mit Leica-Kooperation

Bei der Kamerahardware macht Xiaomi keine halben Sachen und nutzt die Partnerschaft mit dem Optikhersteller Leica voll aus. Das Hauptkamera-System setzt auf den Light-Fusion-960L-Sensor mit einer Größe von 1/1,28 Zoll. Dieser Sensor verfügt über eine lichtstarke Blende von f/1,67 und eine optische Bildstabilisierung, was insbesondere bei schwierigen Lichtverhältnissen und Gegenlicht Vorteile bietet. Die zweite 200-Megapixel-Kamera übernimmt den Telebereich und nutzt den Samsung-HP5-Sensor im Format 1/1,56 Zoll. Auch dieses Modul ist mit einer optischen Bildstabilisierung ausgestattet und bietet eine Brennweite von 75 Millimetern.

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Diese Kombination ermöglicht dem Xiaomi 18 Pro Max besonders gestochen scharfe Porträts und herangeholte Motive. Ergänzt wird das Kameraduo durch eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, die einen Bildwinkel von 102 Grad abdeckt. Auf der Vorderseite sitzt ebenfalls eine 50-Megapixel-Kamera mit Autofokus, die für klassische Selfies sorgt. Die Leica-Optik soll für eine charakteristische Bildwirkung sorgen, während die Bildverarbeitung Details und Farben optimiert. Verschiedene Leica-Bildstile wie der Authentic Look für natürliche Darstellungen und der Vibrant Look für kräftigere Farben stehen zur Verfügung.

Praktische Funktionen des Rückseiten-Displays

Das sekundäre Display auf der Rückseite ist mehr als eine bloße Spielerei und dient als praktisches Werkzeug im Alltag. Der wichtigste Anwendungsbereich ist die Kamera, da das Back Display als Sucher für die rückseitigen Kameras dient. Damit können Nutzer Selfies mit den hochauflösenden Hauptkameras knipsen, was eine deutlich höhere Bildqualität im Vergleich zu Frontkameras ermöglicht. Auch für die Aufzeichnung von Vlogs ist die Vorschau auf der Rückseite praktisch, da sie die Bildkontrolle während der Aufnahme erleichtert.

Beim Fotografieren von Gruppen-Selfies erkennt das Smartphone automatisch, wenn mehr als drei Personen im Bild sind, und wechselt gegebenenfalls auf den Ultraweitwinkel, um alle Teilnehmer einzufangen. Neben der Kamerafunktion lassen sich Benachrichtigungen, Anrufe, Karteninformationen und Hinweise zu Lieferdiensten auf dem kleinen Bildschirm anzeigen. Texte, Bilder, Bordkarten und QR-Codes können angeheftet werden. Hinzu kommen individualisierbare Hintergrundbilder und Widgets, die eine persönliche Anpassung erlauben. Es bleibt abzuwarten, wie viele Updates Xiaomi hier nachliefern wird, um das Potenzial des Displays voll auszuschöpfen.

Videoqualität und Zoom-Leistung im Detail

Bei der Videoaufnahme geht Xiaomi ebenfalls weit und positioniert sich als Werkzeug für content creators. Die Hauptkamera unterstützt 8K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde sowie 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Dolby Vision und Log-Aufnahmen sind ebenfalls vorgesehen, was die Bearbeitungsmöglichkeiten für Profis erweitert. Die Frontkamera kann Videos in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Wer sich jedoch ohnehin lieber für die Rückkameras entscheidet, findet mit dem Zusatzdisplay ein zusätzliches Argument für den Kauf des Pro Max.

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Zoom-Bereiche und Kritik an der Bildverarbeitung

Der interessante Zoombereich des Xiaomi 18 Pro Max wird durch das Telemodul mit 75 Millimetern Brennweite definiert. Es ermöglicht einen digitalen Zoom bis zu 120-fach, wobei die Bildqualität bis zum Faktor 20 als sehr gut beschrieben wird. Fantastische Ergebnisse liefert der Bereich jedoch primär im optischen und Sensor-Zoom von 3,2x bzw. 6,4x. Eine Supermakro-Funktion ermöglicht zudem detailreiche Nahaufnahmen, wodurch das Smartphone in dieser Disziplin ganz vorne mitspielt.

Einziges Kritikpunkt an der Kameraqualität ist die KI-Verbesserung. Diese steht zwar abschaltbar zur Verfügung, meint es oft zu gut und verfälscht dadurch Fotos unnatürlich. Für puristische Fotografen bedeutet dies, dass die KI-Funktion deaktiviert werden muss, um die volle Kontrolle über das Bildergebnis zu behalten. Insgesamt spielt die Kameraausstattung jedoch weiterhin in der absoluten Oberklasse mit, was das Xiaomi 18 Pro Max zu einer interessanten Option für anspruchsvolle Nutzer macht, die bereit sind, den Preis von 1.599,90 Euro für Innovation zu zahlen.