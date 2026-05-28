Xiaomi 17T Pro: Massiver Sprung zu Flaggschiff‑Qualität mit Top‑Display, 7‑000 mAh‑Akku und Leica‑Kamera

Xiaomi präsentiert das 17T Pro, ein Smartphone, das dank 6,83‑Zoll‑AMOLED‑Display, MediaTek Dimensity 9500, 7 000 mAh‑Silizium‑Karbon‑Akku und einer Leica‑Kollaboration in Kamera und Design Flaggschiff‑Klasse erreicht. Schnellladen, IP68‑Schutz und fortschrittliche Kühlung runden das Paket ab.

Xiaomi hat mit dem neuen 17T Pro ein Smartphone vorgestellt, das im direkten Vergleich zum Vorgängermodell weitreichende Verbesserungen bei Leistung, Kamera und Akku bietet und damit in die Nähe der etablierten High‑End‑Flaggschiffe rückt.

Das Gerät ist mit einer Größe von 162,2 × 77,5 × 8,25 mm und einem Gewicht von 219 g größer und massiver als das normale Xiaomi 17T und erscheint erstmals in der T‑Serie in zwei Display‑Größen. Der Rahmen besteht aus einem Aluminium‑Kunststoff‑Hybrid mit gebogenen Übergängen, wodurch das Gerät eleganter wirkt und gleichzeitig die IP68‑Zertifizierung beibehält - Regen, Staub und kurze Wasserkontakte stellen kein Problem dar.

Das Herzstück ist ein 6,83‑Zoll‑AMOLED‑Panel mit einer Auflösung von 2 772 × 1 280 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 144 Hz. Das Display unterstützt Dolby Vision, HDR10+, den DCI‑P3‑Farbraum und erreicht beeindruckende 3 500 Nits Spitzenhelligkeit, sodass selbst bei direkter Sonneneinstrahlung alle Inhalte gut lesbar bleiben. Gleichzeitig kann das Panel auf nur 1 Nit gedimmt werden, was die Nutzung bei Nacht stark erleichtert.

Mehrere TÜV‑Rheinland‑Zertifizierungen garantieren reduziertes Flimmern, geringeres Blau‑Licht‑Emission und eine adaptive Anpassung an die Tageszeit, sodass das Display auch bei längerem Lesen oder Video‑Streaming nicht ermüdet. Unter der Haube des 17T Pro arbeitet der MediaTek Dimensity 9500, der im modernsten 3‑Nanometer‑Prozess gefertigt wird. In Alltags‑ und Gaming‑Tests zeigt das Gerät kaum Verzögerungen: Apps starten sofort, Animationen sind flüssig und anspruchsvolle Spiele erreichen stabile Bildraten.

Unterstützt wird die Leistung durch das neue 3D‑IceLoop‑Kühlsystem, das die Temperatur auch bei langen 4K‑Aufnahmen oder intensiven Gaming‑Sessions effizient reguliert. Der Akku ist mit 7 000 mAh Silizium‑Karbon‑Technologie der bislang größte, den Xiaomi international in einem Smartphone verbaut hat, und bleibt dabei überraschend schlank. Praktische Tests belegen Laufzeiten von bis zu zwei vollen Tagen bei gemischter Nutzung, selbst wenn Kamera, Navigation, Streaming und soziale Medien stark beansprucht werden.

Das Laden erfolgt mit 100 W kabelgebundenem HyperCharge, ergänzt durch 50 W kabelloses Laden und 22,5 W Reverse‑Charging, während das Basismodell hier keine Wireless‑Lade‑Option bietet. Die Kameratechnologie des{{}} 17T Pro setzt erneut auf eine enge Kooperation mit Leica. Im Vordergrund steht ein 50‑Megapixel‑Sensor im großzügigen 1/1,31‑Zoll‑Format, der mit Light‑Fusion‑950‑Technologie, optischer Bildstabilisierung und Leica‑Summilux‑Optik ausgestattet ist. In ﻿fä﻿, einer 50‑Megapixel‑Periskopkamera mit fünffach optischem Zoom, optischer Bildstabilisierung und einem bis zu 120‑fachen KI‑Ultra‑Zoom.

Alltägliche Aufnahmen profitieren von einem bemerkenswerten Dynamikumfang, detailreichen Farben und einem filmischen Leica‑Look. Auch bei schwierigen Lichtverhältnissen liefert die Kamera stabile Belichtungen und schnelle Reaktionen auf Lichtwechsel. Die Tele‑Periskop‑Kamera ermöglicht makellose Nahaufnahmen ab 30 cm, ideal für Pflanzen, Speisen oder kleine Objekte, während die 12‑Megapixel‑Ultraweitwinkel‑Linse ein breites Sichtfeld für Landschaftsaufnahmen bereitstellt.

Zusammenfassend positioniert sich das Xiaomi 17T Pro deutlich weiter im High‑End‑Segment und bietet ein ausgewogenes Paket aus Top‑Display, starker Performance, riesigem Akku und einer professionellen Kamera‑Ausstattung, das die Konkurrenz von teureren Flaggschiffen herausfordert





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