Die Staatschefs Chinas und Russlands zelebrieren ihre Partnerschaft beim Gipfel in Peking. Beide betonten die Notwendigkeit ihrer Zusammenarbeit in Bezug auf die bilateralen Beziehungen und betonte ihre Bereitschaft, die diplomatische Partnerschaft voranzutreiben, vor allem angesichts der von Unruhe geprägten internationalen Lage. Xi Jinping lobte die bilateralen Beziehungen und nannte sie ein 'beispiellos hohes Niveau' als 'wichtigstes stabilisierende Faktor auf der internationalen Bühne', während Wladimir Putin lobte die bilateralen Beziehungen und nannte sie ein wichtiges stabilisierendes Element auf der internationalen Bühne.

Die Staatschefs Chinas und Russland s zelebrieren beim Gipfel in Peking ihre Partnerschaft. Als Observateur muss man sich die Augen mehrmals reiben, wie mutig der Empfang war - Donald Trumps Air Force One war nur vor kurzem angekommen, aber jetzt kam Wladimir Putin aus seiner Iljuschin-Maschine.

Beide Staatschefs wurden von fahnenschwingenden Studenten begrüßt, unter den wachsamen Augen chinesischer Soldaten. Nur stand Wang Yi, Außenminister und rechte Hand des Staatschefs Xi Jinping, für den Handschlag mit dem russischen Präsidenten am Flughafen bereit. Der diplomatische Aufstieg Chinas ist beeindruckend: In Peking geben sich derzeit die Großmächte die Klinke in die Hand.

Xi Jinping begrüßte seinen alten Freund Putin vor der Großen Halle des Volkes und pries die bilateralen Beziehungen, die ein 'beispiellos hohes Niveau' erreicht hatten, als 'wichtigsten stabilisierenden Faktor auf der internationalen Bühne'. Wladimir Putin lobte die bilateralen Beziehungen und nannte sie ein wichtiges stabilisierendes Element auf der internationalen Bühne. Beide Staatschefs betonten die Notwendigkeit ihrer Zusammenarbeit und betonten die Notwendigkeit, die diplomatische Partnerschaft voranzutreiben, vor allem angesichts einer von Unruhe geprägten internationalen Lage.

Die zentrale Botschaft, die China in die Weltöffentlichkeit hinausposaunt, hatte nur indirekt mit Russland zu tun: Peking, so lautet das Narrativ der chinesischen Staatsmedien, ist das neue Zentrum der internationalen Diplomatie. Die aufstrebende Weltmacht ist angetreten, um das von den USA unter Donald Trump hinterlassene Vakuum auf der globalen Bühne zu füllen. Aus europäischer Sicht gibt es jedoch wenig Hoffnung, dass Chinas Staatsführung seine Macht dazu nutzen könnte, Russland zum Ende des Ukraine-Krieges zu drängen.

Putin lobte die bilateralen Beziehungen und nannte sie ein wichtiges Stabilisierendes Element auf der internationalen Bühne. Beide Staatschefs betonten die Notwendigkeit ihrer Zusammenarbeit und betonten die Notwendigkeit, die diplomatische Partnerschaft voranzutreiben, vor allem angesichts einer von Unruhe geprägten internationalen Lage.





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