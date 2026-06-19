Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition im Test

Die Nintendo Switch 2 Edition von Xenoblade Chronicles bietet eine 4K-Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde, überzeugt aber nicht durchgängig bei der Bildrate. Dennoch bleibt das Rollenspiel auch nach Jahren ein Meisterwerk.

Das ursprüngliche Xenoblade Chronicles , das 2010 auf der Wii erschien, erlebte mehrere Überarbeitungen und Wiederveröffentlichungen. Mit der Nintendo Switch 2 Edition erhält die Definitive Edition eine weitere technische Frischzellenkur und einen überlangen Namen: Xenoblade Chronicles : Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition.

Die große Frage lautet aber nicht, ob Xenoblade Chronicles auch heute noch ein hervorragendes Rollenspiel ist, sondern vielmehr, ob die neue Version auf Nintendos aktueller Konsole genug verbessert wurde, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Die Antwort fällt differenziert aus. Die Nintendo Switch 2 Edition liefert sichtbar mehr als nur eine höhere Auflösung. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass technische Verbesserungen allein nicht automatisch ein perfektes Gesamtpaket ergeben.

Gerade bei der Bildrate gibt es Punkte, die überraschen - und nicht immer positiv. Schon das ursprüngliche Xenoblade Chronicles genießt unter Rollenspiel-Fans einen besonderen Ruf. Seit dem Debüt auf der Wii hat sich die Reihe zu einer festen Größe im Nintendo-Portfolio entwickelt. Die Definitive Edition auf der ersten Switch brachte das Spiel bereits in eine modernisierte Form.

Die Nintendo Switch 2 Edition setzt nun genau dort an und versucht, das Fundament technisch weiter auszubauen. Die neue Version ergänzt die bestehende Definitive Edition um mehrere exklusive Funktionen für die neue Hardware. Wer die ursprüngliche Switch-Version bereits besitzt, kann über ein Upgrade-Paket auf die neue Ausgabe wechseln. Die Nintendo Switch 2 Edition ist gleichzeitig auch als eigenständige Veröffentlichung erhältlich.

Schon wenige Minuten nach dem Start wird deutlich, wo die Entwickler die meiste Arbeit investiert haben. Nintendo nennt eine 4K-Ausgabe im TV-Modus sowie eine Darstellung mit 60 Bildern pro Sekunde als zentrale Verbesserungen der neuen Version. Die höhere Auflösung und die deutlich schärfere Darstellung gehören zu den größten Stärken der Neuauflage. Vor allem die riesigen Landschaften profitieren davon.

Xenoblade Chronicles lebt von gewaltigen Arealen, weiten Blicken und spektakulären Umgebungen. Die höhere Auflösung sorgt dafür, dass viele Details klarer erkennbar werden. Texturen wirken schärfer, Objekte in der Ferne lassen sich besser erkennen und die Welt erscheint insgesamt sauberer dargestellt als auf der Switch. Die Welt des Spiels wird dadurch noch interessanter.

Wer durch die offenen Gebiete reist, erlebt eine Umgebung, die moderner wirkt als jemals zuvor. Gerade auf großen Fernsehern wird sichtbar, wie gut das ursprüngliche Art-Design gealtert ist. Die technische Aufwertung verändert die Optik nicht grundlegend, sorgt aber dafür, dass vorhandene Stärken deutlich besser zur Geltung kommen. Nicht jeder spielt Xenoblade ausschließlich am Fernseher - auf Nintendo-Systemen gehört das mobile Spielen zum Alltag.

Auch hier profitiert die Nintendo Switch 2 Edition von der stärkeren Hardware. Der Handheld-Modus zeigt sich hochwertig und deutlich verbessert gegenüber früheren Versionen. Zwar wird vereinzelt eine gewisse Weichzeichnung entdeckt, diese hilft aber gleichzeitig dabei, störende Kantenbildung zu reduzieren. Das Ergebnis wirkt insgesamt sauber und angenehm.

Weil Xenoblade Chronicles viele Stunden in Anspruch nimmt, ist dieser Punkt wichtiger, als es zunächst erscheint. Wer viel unterwegs spielt, bekommt eine Darstellung, die dem großen Bildschirm deutlich näher kommt als noch zuvor. Neben der Auflösung steht die Bildrate im Mittelpunkt der technischen Verbesserungen. Nintendo bewirbt die Switch-2-Version mit 60 Bildern pro Sekunde.

Tatsächlich läuft das Spiel über weite Strecken flüssiger als früher. Bewegungen wirken direkter, Kameraschwenks angenehmer und Kämpfe profitieren von der höheren Geschwindigkeit. Doch genau hier beginnt auch eine Schwäche dieser Neuauflage. Die angestrebten 60 Bilder pro Sekunde können nicht jederzeit gehalten werden.

Vor allem in größeren Gefechten oder in besonders dichten Gebieten kommt es zu Einbrüchen. Das bedeutet nicht, dass Xenoblade Chronicles schlecht läuft. Die Bildrate bewegt sich auf einem höheren Niveau als auf der ersten Switch. Trotzdem entsteht ein interessanter Eindruck: Während die alte Version oft mit 30 Bildern pro Sekunde lief, diese aber vergleichsweise konstant hielt, kämpft die neue Ausgabe stellenweise mit einer wechselnden Leistung.

Trotz aller Diskussionen um Auflösung und Bildrate zeigt die Nintendo Switch 2 Edition vor allem eines: Warum Xenoblade Chronicles auch viele Jahre nach seiner Erstveröffentlichung noch immer als eines der stärksten japanischen Rollenspiele gilt. Die Reise über die Körper der riesigen Titanen Bionis und Mechonis besitzt nach wie vor eine außergewöhnliche Wirkung. Die Spielwelt hat Dimensionen, die heute noch beeindrucken. Viele Spiele setzen auf große Karten, doch Xenoblade macht diese auch lebendig.

Durch die technische Aufwertung der Nintendo Switch 2 kommen die Stärken des Spiels noch besser zur Geltung. Die verbesserte Grafik und die flüssigere Darstellung machen die Erkundung der Titanenwelten zu einem noch intensiveren Erlebnis. Auch das Kampfsystem, das taktische Tiefe mit Echtzeit-Elementen verbindet, profitiert von der höheren Bildrate. Die Nintendo Switch 2 Edition ist somit nicht nur ein simples Remaster, sondern eine gelungene Aufwertung, die den Charme des Originals bewahrt und gleichzeitig moderne Standards erfüllt.

Für Fans der Reihe und Neueinsteiger gleichermaßen ist diese Version die beste Möglichkeit, das Epos zu erleben. Trotz kleinerer Schwächen bei der Bildratenstabilität überzeugt die Nintendo Switch 2 Edition mit einer runden Gesamtleistung und beweist, dass Xenoblade Chronicles auch im Jahr 2025 noch zu den besten Rollenspielen gehört





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