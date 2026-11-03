WWF-Report: Österreichs Flüsse sind kaum vor Wasserkraftausbau geschützt

9700 Kilometer österreichischer Gewässer fehlen verbindlicher Schutz. Der WWF warnt vor weiterem Ausbau und fordert sofortige Renaturierung sowie strenge Regulierung der Wasserkraft.

Ein aktueller Bericht des Umweltverbands WWF (World Wide Fund for Nature) macht deutlich, dass ein Großteil der österreichischen Flüsse keinerlei rechtliche Absicherung gegen weitere Eingriffe durch die Wasserkraft industrie besitzt. Insgesamt 9700 Flusskilometer sind nicht vor dem Ausbau der Wasserkraft geschützt, was laut Experten eine erhebliche Gefahr für die ökologische Integrität der Gewässer darstellt. Der Umweltverband sieht in Anbetracht der zunehmenden klimatischen Herausforderungen, wie Hitze und Dürreperioden, dringenden Handlungsbedarf, um die verbliebenen naturnahen Abschnitte zu bewahren und bereits geschädigte Bereiche zu renaturieren.

Massive Schutzlücken in Kärnten und Vorarlberg

Besonders kritische Zustände herrsen in den Bundesländern Kärnten und Vorarlberg, wo die Schutzmaßnahmen nach Angaben des Berichts als unzureichend bewertet werden. Für mehr als 90 Prozent der Gewässerstrecken in beiden Bundesländern fehlt es an einem rechtlichen Schutz vor einem weiteren Ausbau der Wasserkraft. Dies wurde durch einen Abgleich von Gewässerdaten und geltenden Schutzbestimmungen im Rahmen des WWF-Flüssereports ermittelt. Die Auswertung zeigt, dass diese Schutzlücken nicht nur ökologisch sensible Bereiche, sondern auch Strecken mit intakten Auen und Gewässer im potenziellen Verbreitungsgebiet gefährdeter Fischarten betreffen.

Also read Das ist Österreichs verlässlichstes Skigebiet

Bedrohung für geplante Renaturierungsprojekte

Neben den ökologisch wertvollen Abschnitten sind auch jene Gewässerbereiche gefährdet, die der Bund und die Länder gezielt renaturieren möchten. Laut nationalem Renaturierungsplan sollen rund 1900 Flusskilometer wieder frei fließen können, um den natürlichen Zustand wiederherzustellen. Für 76 Prozent der vorgesehenen Strecken fehlt jedoch der erforderliche rechtliche Schutz. Die WWF-Expertin Bettina Urbanek warnte in einer Aussendung am Dienstag, dass neue Kraftwerke diese Sanierungsmaßnahmen auf Jahrzehnte blockieren könnten. Sie betonte, dass es fahrlässig sei, intakte Flüsse angesichts der Klimakrise weiter zu verbauen, und forderte Bund und Länder auf, verbindliche Schutzmechanismen einzuführen.

Ökologische Defizite bestehender Kraftwerke

Der WWF-Report verzeichnet österreichweit mehr als 6600 Wasserkraftanlagen, kritisiert dabei aber auch erhebliche Mängel bei den bereits bestehenden Infrastrukturen. Für die Stromproduktion wird Wasser aus dem Fluss ausgeleitet und erst weiter flussabwärts zurückgeführt, wodurch im ursprünglichen Flussbett häufig nur ein geringer Wasseranteil verbleibt. In 57 Prozent dieser Restwasserstrecken ist die ökologisch notwendige Mindestwassermenge nicht gewährleistet. Zudem stellen 77 Prozent der Querbauwerke mit Wasserkraftnutzung für Fische unüberwindbare Hindernisse dar. Dazu zählen auch Wehre, die natürliche Gewässer durch künstliche Bauwerke unterbrechen und so die natürlichen Wanderwege der Arten versperren.

Advertisement

Folgen für Biodiversität und Wasserversorgung

Die physischen Barrieren und die reduzierte Wassermenge haben schwerwiegende Folgen für die lokale Biodiversität und das allgemeine Wassermanagement. Bei hohen Temperaturen erwärmen sich die geringen Restwasser-Mengen rascher, während versperrte Wanderwege es den Fischen unmöglich machen, in kühlere Abschnitte auszuweichen. Für gefährdete Arten wie Huchen, Äsche und Forelle werden überfällige Sanierungen zur absoluten Überlebensfrage, so Urbanek. Darüber hinaus unterbrechen Wehre und Staudämme den natürlichen Transport von Kies und Schotter. Fehlt dieses Material flussabwärts, kann sich das Flussbett tiefer eingraben, was den Grundwasserspiegel im Umland sinken lässt und potenziell die Trinkwasserversorgung sowie die Landwirtschaft beeinträchtigt.

Forderungen nach Wasserzins und Förderungsende

Der Umweltverband fordert von der Bundesregierung und den Ländern verbindliche Schutzmaßnahmen für ökologisch wertvolle und geplante Renaturierungsstrecken. Konkret soll die Förderung für neue Kleinwasserkraftwerke beendet werden, da ihr begrenzter zusätzlicher Strombeitrag keine dauerhaften Eingriffe in die Flusslandschaft rechtfertige. Stattdessen sollten öffentliche Mittel vorrangig in ökologische Sanierungen und naturverträgliche Modernisierungen fließen. Der WWF empfiehlt der Bundesregierung zudem die Einführung eines Wasserzinses nach Schweizer Vorbild in Höhe von rund 1,5 Cent pro Kilowattstunde Wasserkraftstrom. Die Einnahmen sollen zweckgebunden in den Gewässerschutz und die Renaturierung fließen, während die Betreiber zur stärkeren Beteiligung an den anfallenden Kosten verpflichtet werden sollen.