WWF kritisiert rasche Abschussgenehmigungen für geschützte Arten in Österreich

Eine WWF‑Studie deckt in allen österreichischen Bundesländern erhebliche Defizite im Management von Wolf, Luchs, Biber, Fischotter und Seeadler auf und fordert strengere Kontrollen sowie EU‑konforme Schutzmaßnahmen.

Die jüngste Untersuchung des World Wide Fund for Nature ( WWF ) deckt gravierende Mängel im Schutzmanagement geschützter Wildtiere in Österreich auf. In einem umfassenden Bundesländer‑Barometer wurden die Regelungen und Praktiken für fünf Schlüsselarten - Wolf, Luchs, Biber, Fischotter und Seeadler - analysiert und kritisch bewertet.

Das Ergebnis ist eindeutig: In keinem der neun Bundesländer erreicht das Management eine zufriedenstellende Gesamtbewertung. Besonders kritisch beurteilt die WWF‑Expertin Sarah Layendecker die schnelle Freigabe von Abschussgenehmigungen, die ihrer Ansicht nach häufig ohne ausreichende wissenschaftliche Grundlage und im Widerspruch zu EU‑Naturschutzrecht erteilt werden. Die Organisation warnt, dass diese Praxis den eigentlichen Zweck des Artenschutzes untergräbt und langfristig die Artenbestände gefährden kann. Die Analyse basiert auf einer umfangreichen Auswertung von behördlichen Daten, ergänzt durch Rückfragen bei den zuständigen Naturschutzstellen.

Dabei wurden mehrere zentrale Defizite identifiziert: das Monitoring der Bestände ist lückenhaft, Präventionsmaßnahmen - etwa Maßnahmen zur Vermeidung von Konflikten zwischen Nutztieren und Wildtieren - werden kaum umgesetzt, und das Konfliktmanagement fehlt weitgehend. Bei den einzelnen Arten zeigen sich spezifische Probleme: Für den Wolf existieren zwar Kompensationszahlungen für betroffene Landwirte, jedoch erlaubt eine aktuelle Verordnung weitreichende Abschüsse, die laut WWF nicht hinreichend begründet sind. Beim Luchs fehlt ein eigenständiges Artenschutzprogramm, und die Bestände zeigen seit Jahren keine positive Entwicklung.

Ähnlich problematisch ist die Situation von Biber und Fischotter, deren Abschusszahlen seit 2020 laut WWF über 1.200 Tiere betragen - ein Wert, der eindeutig gegen die Vorgaben der EU‑Richtlinie Natura 2000 verstößt. Regionale Unterschiede treten besonders in Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark zutage. Dort bündeln sich hohe Abschusskontingente, unzureichende Präventionsstrategien und fehlende Managementpläne. In Kärnten und Salzburg stehen die Abschussquoten für Biber und Fischotter in der Kritik, während in Vorarlberg bereits präventive Wolfsschüsse genehmigt werden dürfen.

Die WWF fordert daher ein baldiges Überarbeiten der bestehenden Verordnungen, gestärkte wissenschaftliche Grundlagen für jede Tötungsfreigabe sowie die Einführung konsistenter Monitoring‑ und Präventionssysteme in allen Bundesländern. Nur durch ein ganzheitliches und EU‑konformes Management könne der Fortbestand dieser ikonischen Arten gesichert werden





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