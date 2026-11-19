Warum die Generation Z wütend ist: Strukturprobleme, Klimakrise und das Ende des Aufstiegsversprechens pragen das Lebensgefühl von Young Adults in Österreich und weltweit.

Millionen junger Menschen weltweit befinden sich in einer Phase intensiver Frustration und politischer Mobilisierung. Von Wien über München bis nach New York und Jaipur teilen die Menschen der Jahrgänge 1997 bis 2012 eine gemeinsame Grundstimmung, die sich durch den Satz "Wir lassen uns nicht länger verarschen" zusammenfassen lässt. Diese Generation, die unter dem Begriff Generation Z zusammengefasst wird, fühlt sich von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen im Stich gelassen. Die Gründe für diese kollektive Wut sind vielschichtig und reichen von existenziellen Ängsten bis hin zu tiefgreifenden politischen Umbrüchen.

Existenzielle Ängste und das Ende des Aufstiegsversprechens

Ronja B., eine 24-Jährige Studentin der Europawissenschaften in Wien, veranschaulicht die prekäre Lage vieler junger Erwachsener. Ihr Alltag ist geprägt von einem extremen Zeitdruck, da sie pro Woche rund 60 Stunden in ihr Studium und ihren Halbtagsjob bei einem Verlag investiert. Ohne finanzielle Unterstützung ihrer Eltern sieht sie sich mit der drohenden Notwendigkeit konfrontiert, ihre Wohngemeinschaft zu verlassen. Die Suche nach bezahlbarem Wohnraum bereitet ihr massive Sorgen, doch noch gravierender ist für sie der Mangel an einer realen Zukunftsperspektive. Sie bezweifelt, dass ihr Leben in Zukunft einfacher oder besser werden wird.

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Daniel S., ein 26-jähriger Biologie-Student an der Universität Wien, der sich in seinem Bachelorstudium befindet, erfährt die Inflation hautnah. Er berichtet, dass ihm der Preisanstieg bei Grundnahrungsmitteln wie Eiern deutlich auffällt. Das Teilen der Wohnkosten mit Mitbewohnern ist für ihn der einzige Weg, um über die Runden zu kommen. Ein Alleinstehendes Leben wäre für ihn finanziell schlichtweg unleistbar. Diese Erfahrungen spiegeln wider, wie sich wirtschaftliche Zwänge auf die Lebensplanung auswirken.

Das traditionelle Narrativ, dass Fleiß und Anstrengung zu materiellem Erfolg führen, hat an Glaubwürdigkeit verloren. Ronja B. beschreibt, dass das Versprechen, durch harte Arbeit ein Eigenheim oder den gewünschten Lebensstandard zu erreichen, heute nicht mehr aufgeht. Lejla Visnjic von der Bundesjugendvertretung bestätigt, dass die Generation Z die erste ist, bei der viele junge Menschen nicht mehr glauben, dass es ihnen besser gehen wird als ihren Eltern. Jede dritte befragte Person in der jährlichen Ö3-Jugendstudie stimmt diesem pessimistischen Befund zu.

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Strukturelle Fehler und demografische Herausforderungen in Österreich

Die Wut der jungen Menschen ist laut ihren eigenen Aussagen nicht das Ergebnis individuellen Versagens, sondern resultiert aus erkennbaren strukturellen Fehlern im System. Ronja B. argumentiert, dass die Perspektivlosigkeit direkt mit dem Erkennen dieser systemischen Probleme verbunden ist. In Österreich sind rund 1,65 bis 1,7 Millionen Menschen der Generation Z zuzuordnen, was weniger als 20 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Diese demografische Entwicklung trifft die junge Generation besonders hart.

Die demografische Schere weitest sich deutlich aus. Bis zum Jahr 2050 wird es in Österreich auf jeden Rentner nur noch 2,2 erwerbsfähige Personen geben. Aktuell liegt dieser Wert noch bei 3,3 Personen. Bereits jetzt ist die Finanzierung des Pensionssystems nur durch erhebliche Zuschüsse aus dem Staatsbudget möglich. Aus Sicht der jungen Generation erscheint dieser Generationenvertrag als unvorteilhaft und ungerecht, was die Skepsis gegenüber dem politischen Establishment nährt.

Gemeinsame Erfahrungen der Generation Z sind geprägt von einer Serie globaler Krisen. Kindheit und Jugend waren von der Wirtschaftskrise, der Schuldenkrise, dem Aufstieg Donald Trumps, dem Brexit, der Pandemie sowie den Kriegen in der Ukraine und im Gazastreifen definiert. Hinzu kommt die anhaltende Bedrohung durch die Klimakatastrophe, die den Namen der Protestgruppe "Letzte Generation" erklärt. Die Wahrnehmung, dass die Zukunft in der Vergangenheit besser war, verstärkt das Gefühl, vor der Sintflut zu stehen.

Politische Umbrüche und der Aufstieg linker Bewegungen

Die Frustration der jungen Menschen führt zu konkreten politischen Veränderungen, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Der britische Wirtschaftsmagazin "The Economist" spricht vom Gespenst des "Gen-Z-Sozialismus", während junge Amerikaner das politische Spektrum nach links verschieben. Sebastian Leon Martinez von der Jugendorganisation der "Demokratischen Sozialisten Amerikas" berichtet, dass sich die Mitgliederzahl seiner Organisation seit Ende 2025 verdoppelt hat. Dies geschieht sogar in Bundesstaaten wie Texas, die traditionell konservativ geprägt sind.

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Sebastian Leon Martinez, der in New York lebt, erklärt, dass viele Unter-Dreißigjährige aufgeregt sind, da sie Hoffnungen auf eine Änderung des Status quo hegen. Ihr Steuergeld soll nicht mehr für den Kauf von Bomben verwendet werden, die in fremden Ländern abgeworfen werden. Stattdessen wünscht man sich, dass diese Mittel in die eigenen Gemeinden fließen. Diese Haltung zeigt einen klaren Wandel in den Prioritäten und Werten der jungen Wählerschaft.

Der politische Einfluss der Generation Z zeigt sich auch in konkreten Wahlerfolgen. Sebastian Leon Martinez unterstützte Zohran Mamdani im Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters von New York. Mamdani gewann diese Wahl im Jahr 2025. Dieser Erfolg markiert einen symbolischen Wendepunkt für linke Bewegungen, die von jungen Menschen maßgeblich vorangetrieben werden. Die konkreten Anliegen der Protestierenden unterscheiden sich zwar von Land zu Land, doch die Grundstimmung bleibt in Europa und darüber hinaus dieselbe.