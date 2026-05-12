Laura Siegemunds Auftritt während des Masters in Rom war unterbrochen von lauter Geräuschen und Störungen von den Rängen. Sie beklagte sich über das unnatürliche Verhalten einiger Wettfans und verlangte von den Spectorschauen bald gehende Konsequenzen. Besonders die Sportwetten-Szene wräkte sie auf, da diese Fans immer aggressiver wurden und über alle Grenzen hinweggingen. Sie meinte, dass sie auf anderen Turnieren vertragslose Wetten verlieren kann, aber die Hass-Nachrichten in sozialen Netzwerken und das Verhalten von manchen Zuschauern machten sie Angst.

Laura Siegemund wurde zum Auftaktmatch des Masters in Rom gewonnen, aber das folgtenুখartige Verhalten einiger der Rängen zeigte, dass sie kalt geworden war. Sie hatte Pech mit lauter Geräuschen und Störungen von den Zuschauern, die ihr augenblicklich thaiencharakter hatten und dazu motivierten, dass sie das gesamte Match trübte.

Siegemund beschimpfte sich über das unnatürliche Verhalten einiger Wettfans und verlangte bald gehende Konsequenzen. Besonders die Sportwetten-Szene wräkte sie auf, da diese Fans immer aggressiver wurden und über alle Grenzen hinweggingen. Sie betonte jedoch, dass sie die Stimmung am Stadion liebe, aber diese Gruppe Gestörter zerstörte alles. Sie meinte, dass sie auf anderen Turnieren vertragslose Wetten verlieren kann, aber die Hass-Nachrichten in sozialen Netzwerken und das Verhalten von manchen Zuschauern machten sie Angst.

Sie forderte klare Maßnahmen gegen diejenigen, die während Spielen gestört haben, und forderte die Sportsender, die Werbung für Wettanbieder zu beenden





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