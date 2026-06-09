World Food Photography Awards: Faszinierende Einblicke in die Esskultur der Welt

Die World Food Photography Awards 2026 zeigen in 27 Kategorien, wie Essen weltweit Alltag und Kultur prägt. Der Hauptpreis geht an Jo Kearney für ihr Bild in einem tadschikischen Sanatorium. Weitere Gewinner porträtieren traditionelle Techniken in Japan, Familienmomente in Usbekistan und lebendige Märkte in Bangladesch.

Die World Food Photography Awards zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie Essen den Alltag auf der ganzen Welt prägt. Der Wettbewerb , der in diesem Jahr 27 Kategorien umfasste, zog rund 9.000 Einsendungen aus 50 Ländern an.

Die Bilder dokumentieren Nahrungsmittel in allen Stadien - vom Anbau über die Ernte bis hin zur Verarbeitung und zum Verzehr. In Bangladesch transportieren Rikschas frisch geernteten Kohl zum Markt, in Japan werden Tintenfische nach traditioneller Himono-Technik in der Sonne getrocknet, und in Großbritannien sind Chips aus der Tüte nach wie vor einer der beliebtesten Snacks. Diese Vielfalt zeigt, wie tief Essen in den Kulturen verwurzelt ist.

Der Hauptpreis ging an die britische Fotografin Jo Kearney für ihr Bild einer alten Frau, die sich in der Kantine eines Sanatoriums in den Bergen Tadschikistans Tee einschenkt. Das Sanatorium Khoja Obi Garm wurde in der Sowjetzeit auf radonreichen Thermalquellen errichtet und ist eines der wenigen noch betriebenen Einrichtungen dieser Art. Gäste zahlen umgerechnet knapp 30 Euro pro Tag und erhalten Heilbehandlungen wie Thermalbäder und Dampftherapie sowie nahrhafte Mahlzeiten.

Kearneys Aufnahme fängt die Vergänglichkeit und die kulturelle Bedeutung dieser traditionellen Einrichtung ein. In der Kategorie Food in Action gewann der ungarische Fotograf Lehóczki Balázs mit einem Porträt seiner Großeltern in ihrer Küche. Er hatte das Bild sechs oder sieben Jahre lang geplant und musste es aufgrund des hohen Alters seiner Großeltern schließlich umsetzen. Oma ging zum Friseur, Opa rasierte sich, und die Küche wurde mit Studiogeräten gefüllt.

Als seine Großmutter das Foto sah, nannte sie ihn einen Künstler. Ein weiteres bemerkenswertes Bild stammt von Sadia Sikandar, die nach sieben Jahren in Großbritannien ein Bild in Pakistan aufnahm. Ihr Motiv A Moment in the Kitchen zeigt einen Restaurantbesitzer, mit dem sie sich oft unterhält. Der Ort und die Menschen geben ihr das Gefühl, zu Hause zu sein.

Michela Balboni und Federico Borella überzeugten in der Kategorie Food for the Family mit The Final Touch, einem Bild eines kleinen Jungen, der das usbekische Non-Brot berührt. Dieses runde Brot hat eine dicke, zähe Kruste und ist mit schwarzen Sesamkörnern bestreut. Es wird direkt aus dem Tandoor der Familie serviert. Kazi Mohammad Golam Quddus hielt den morgendlichen Gemüsemarkt in Mahasthangarh, Bangladesch, fest.

Bauern bringen ihren frisch geernteten Kohl auf Rikschas zum Markt. Die World Food Photography Awards feiern nicht nur die Schönheit des Essens, sondern auch die Geschichten dahinter - die Kultur, die Tradition und die Gemeinschaft, die durch das Teilen von Mahlzeiten entstehen





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