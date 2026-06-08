Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV) richtet 2027 die World Dog Show in Tulln aus. Nach der offiziellen Staffelübergabe von der italienischen ENCI soll die Veranstaltung als internationales Forum für verantwortungsvolle Zucht, Hundeausbildung und den Austausch über Hundegesundheit dienen. Mit über 10.000 erwarteten Hunden und Wettbewerben in diversen Disziplinen wird die Show erneut tausende Besucher anziehen.

Im Jahr 2027 wird Tulln in Österreich Gastgeber der World Dog Show sein, einem der wichtigsten internationalen Hundespektakel, das tausende Hunde, Züchter und Enthusiasten aus der ganzen Welt anziehen wird.

Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV) organisiert die Veranstaltung, nachdem die Ehre der Ausrichtung im Rahmen der World Dog Show 2026 offiziell von der italienischen Hundeorganisation ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) an Österreich übergeben wurde. Der ÖKV, vertreten durch Präsident Philipp Ita und Projektleiter Peter F. Berchtold, betont die Bedeutung der Show als internationales Forum für den Austausch über verantwortungsvolle Zucht, Hundeausbildung und das Wohl der Tiere.

Besonderer Wert lege man auf die Transparenz, das Fachwissen und den Dialog zwischen den Teilnehmern, um die Gesundheit und das Wesen der Hunde sowie die nachhaltige Entwicklung der einzelnen Rassen zu fördern. Die Atmosphäre zeichne sich durch die Begeisterung der Menschen aus, die Hunde als zentralen Teil ihres Lebens betrachten, und durch die Möglichkeit,跨kulturelle Kontakte zu knüpfen und langjährige Freundschaften zu pflegen.

Die World Dog Show wird jährlich von einem Mitgliedsverband der FCI (Fédération Cynologique Internationale) ausgerichtet und ist die größte Hundeausstellung dieser internationalen Dachorganisation. Seit 1971 findet sie statt, dauert vier bis sechs Tage und präsentiert im Schnitt mehr als 10.000 Hunde. Neben den Schauen aller neun FCI-Hunderassegruppen umfasst das Programm Wettbewerbe in Disziplinen wie Agility und Obedience. Die besten Tiere jeder Rasse sowie die Sieger der Nebenwettbewerbe erhalten den begehrten Titel "Weltsieger".

Das österreichische Organisationsteam um Peter F. Berchtold arbeitet bereits seit Monaten mit einem erfahrenen Team des ÖKV an der Umsetzung des Großereignisses in Tulln. Man wolle die starke kynologische Geschichte und Tradition Österreichs einbringen und die Veranstaltung mit viel Herzblut gestalten. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und die internationale Hundegemeinschaft kann sich auf einFest voller Emotionen, spannender Wettbewerbe und gemeinsamer Freude am Leben mit Hunden freuen





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