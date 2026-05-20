Woman found dead in Kottingbrunn, likely murder

The discovery of a 27-year-old woman dead in her apartment in Kottingbrunn (District Baden) initiated criminal investigation by the Landeskriminalamt Niederösterreich. Family members found the deceased when returning from holidays. Post-mortem examination confirmed a gunshot wound as the cause of death. Bullets involved in the incident, as stated by the investigation's leader, were never found.

Jene Frau, die am 14. Mai tot in ihrer Wohnung in Kottingbrunn aufgefunden wurde, dürfte ermordet worden sein. Die Polizei ermittelt. Nach dem Fund einer toten 27-Jährigen am 14.

Mai in ihrer Wohnung in Kottingbrunn (Bezirk Baden) hat das Landeskriminalamt Niederösterreich Ermittlungen wegen Mordverdachts aufgenommen. Die Frau war von ihren Eltern entdeckt worden. Aufgrund unklarer Unklarheit Daher erfolgte eine Obduktion. Diese habe einen Kopfschuss als Todesursache ergeben, bestätigte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts, am Mittwochabend Medienberichte.

Derzeit laufen Umfelderhebungen. Die Eltern hatten laut „Kurier“ mehrere Tage lang erfolglos versucht, ihre Tochter zu erreichen. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub fuhren sie an Christi Himmelfahrt zur Wohnung der Frau und sperrten die Tür mit einem Zweitschlüssel auf. Im Inneren entdeckten sie die leblose 27-Jährige.

Für sie kam jede Hilfe zu spät. Zunächst konnte die Todesursache nicht eindeutig festgestellt werden, auch Sturz wurde laut Pfandler nicht ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete deswegen eine Obduktion an. Dem vorläufigen Ergebnis zufolge starb die Frau durch Fremdverschulden, konkret durch ein Projektil im Kopf.

Die Ermittlungen konzentrieren in das engere Umfeld der Verstorbenen. Ebenfalls am Mittwoch wurde ein tragischer Fall aus der Steiermark bekannt. Die Cobra-Spezialeinheit der Polizei musste ausrücken, sie nahm einen 64-Jährigen fest, der seine Frau mit einem Gewehr erschossen haben soll





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