Wolfspopulation in Österreich wächst, doch Bestand ist weit von günstigem Zustand entfernt

Der neue Statusbericht Wolf zeigt einen Anstieg der Wolfszahlen in Österreich auf 121 Tiere im Jahr 2025, bei gleichzeitig sinkender Rudelanzahl und wenigen Jungtieren. Experten und Landwirtschaftskammer diskutieren über Maßnahmen zum Umgang mit dem Wolf, wobei der WWF Herdenschutz fordert und die Landwirtschaftskammer die Praktikabilität und Kosten kritisiert. Nutztierverluste, vor allem bei Schafen und Ziegen, nehmen zu, während stabile Rudel als beruhigend für die Situation gelten.

Seit der Rückkehr der Wölfe nach Österreich und der ersten bestätigten Rudelbildung im Jahr 2016 ist die Wolfspopulation in den Alpenländern stetig gewachsen. Laut dem aktuellen „ Statusbericht Wolf “ des Österreich zentrums Bär, Wolf, Luchs wurden im Jahr 2025 insgesamt 121 Wölfe in Österreich registriert, was einer Zunahme von 20 Tieren im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Nachweise von Wölfen gab es in allen Bundesländern, mit Ausnahme von Wien.

Parallel zur wachsenden Individuenzahl ist jedoch die Anzahl der Wolfsrudel von neun auf acht zurückgegangen. Auch die Fortpflanzung der Tiere scheint unter Druck zu stehen, denn im Berichtsjahr wurden lediglich sieben Jungtiere nachgewiesen. Christian Pichler, Experte beim WWF, fasste die Ergebnisse des Berichts zusammen: „Der Bericht zeigt eine wachsende Zahl an Eingriffen in die Wolfspopulation, eine schwächere Familienstruktur und relativ wenige Jungtiere. Damit sind wir noch weit von einem günstigen Erhaltungszustand der Art entfernt.“

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 26 Tiere aus der heimischen Wolfspopulation entnommen. Davon erfolgten 22 Entnahmen im Rahmen von Verordnungen aus Managementgründen. Ein Wolf wurde illegal erschossen, während drei Tiere tot aufgefunden wurden. Der WWF kritisiert diese Entnahmeraten und plädiert stattdessen für eine verstärkte Investition in fachgerechte Herdenschutzmaßnahmen. „Internationale Studien legen nahe, dass Abschüsse keine verlässliche Reduktion von Rissen bewirken, sondern Konflikte vor allem durch Herdenschutz nachhaltig verringert werden können“, betonte Pichler.

Diese Ansicht wurde von Josef Moosbrugger, dem Präsidenten der Österreichischen Landwirtschaftskammer, zurückgewiesen. Moosbrugger äußerte Bedenken hinsichtlich der Praktikabilität von Herdenschutz in vielen Regionen Österreichs, insbesondere in bergigem Gelände. Er argumentierte, dass die Kosten für bäuerliche Familienbetriebe unverhältnismäßig hoch seien und dass andere heimische Tier- und Pflanzenarten auf den Almen weitaus stärker vom Aussterben bedroht seien als der Wolf, der seiner Ansicht nach bereits in großer Zahl in Europa vorkomme und von NGOs zum Maskottchen stilisiert werde.

Der aktuelle Bericht beleuchtet zudem einen eindeutigen Anstieg der Nutztierverluste, die auf die Präsenz von Wölfen zurückgeführt werden. Dieser Anstieg ist primär auf höhere Verluste bei Schaf- und Ziegenhaltungen zurückzuführen, während bei Rindern, Gatterwild und Pferden ein Rückgang der Verluste zu verzeichnen war. Die meisten Nutztierverluste wurden in den Bundesländern Tirol und Kärnten registriert. Der WWF hob hervor, dass der Großteil der Nutztierrisse, bei denen Wolfs-DNA nachgewiesen wurde, auf durchziehende, nicht sesshafte Wölfe zurückzuführen ist. Stabile, heimische Wolfsrudel könnten ihrer Meinung nach zur Regulierung der Wolfsdichten beitragen, indem sie Reviere besetzen und somit die Anwesenheit einzelner, territorial agierender Tiere verringern. „Die Politik dämonisiert die Bildung von Rudeln häufig. Dabei zeigen wissenschaftliche Erkenntnisse, dass stabile Rudel langfristig zu einer Beruhigung der Situation beitragen können“, erklärte Pichler abschließend. (APA





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