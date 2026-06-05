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Wolfgang Palaver: Peter Thiels radikaler Individualismus ist 'anthropologisch falsch'

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Wolfgang Palaver: Peter Thiels radikaler Individualismus ist 'anthropologisch falsch'
Wolfgang PalaverPeter ThielIndividualismus
📆05/06/2026 16:32:00
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Der Tiroler Theologe Wolfgang Palaver kritisiert Peter Thiels radikalen Individualismus und seine antidemokratischen Ideen. Palaver glaubt, dass Thiel seine Ideen nicht versteht und dass er sich in einem neo-integralistisch-katholischen Staat nicht wohlfühlen würde.

Der Tiroler Theologe Wolfgang Palaver erklärt, warum Peter Thiel s radikaler Individualismus 'anthropologisch falsch' ist. Palaver kritisiert, dass Thiels Ideen 'hochproblematisch' sind und dass er nicht in einem neo-integralistisch-katholischen Staat leben würde.

Palaver und Thiel haben seit 1996 über Theologie und Politik diskutiert, aber ihre Ideen sind sehr unterschiedlich. Palaver glaubt, dass Thiel seine antidemokratischen Ideen nicht versteht und dass er sich in einem neo-integralistisch-katholischen Staat nicht wohlfühlen würde. Palaver kritisiert auch, dass Thiel seine Unterstützung für Trump und JD Vance als Anti-Regulierungskampagne sieht

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