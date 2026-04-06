Wolf nach Angriff in Hamburg wieder in Freiheit entlassen

Das in Hamburg gefangene Jungtier, das eine Frau verletzte, wurde mit Sender ausgestattet und wieder ausgewildert. Behörden und Tierschützer diskutieren über den genauen Vorfallhergang.

Nach dem Vorfall in Hamburg , bei dem ein Wolf eine Frau verletzte, wurde das Jungtier nun wieder in die Freiheit entlassen. Das männliche Tier, das vor einer Woche gefangen wurde, wurde mit einem Sender ausgestattet, um seine Bewegungen zu verfolgen. Der Vorfall ereignete sich in der Großen Bergstraße, einer Einkaufspassage im Stadtteil Altona. Die Behörden haben Details zur Freilassung und zum genauen Ort des Geschehens bekannt gegeben.

\Der Wolf, ein Jungtier, wurde am Ostersonntag wieder in die Freiheit entlassen, nachdem er sich in einer Wildtierauffangstation in Sachsenhagen, Niedersachsen, befunden hatte. Die Hamburger Umweltbehörde teilte mit, dass das Tier mit einem Sender ausgestattet wurde. Die Behörde machte keine Angaben darüber, wo genau der Wolf freigelassen wurde, um die Sicherheit des Tieres zu gewährleisten und unnötige Menschenansammlungen zu vermeiden. Der Wolf war am letzten Märzwochenende erstmals im Westen Hamburgs gesichtet worden. Am Montagabend, dem 30. März, lief er dann in die Einkaufspassage an der Großen Bergstraße und verletzte eine etwa 60 Jahre alte Frau. Nach dem Vorfall rannte der Wolf durch die Innenstadt und sprang schließlich in die Binnenalster, wo er von der Polizei gefangen wurde. Die Behörden untersuchen weiterhin die genauen Umstände des Vorfalls, einschließlich der Frage, ob das Tier die Frau gebissen hat.\Es gibt unterschiedliche Ansichten über den Vorfall. Während die Umweltbehörde davon ausgeht, dass der Wolf die Frau gebissen hat, äußern Tierschützer Zweifel. Sie verweisen auf Zeugenaussagen, die darauf hindeuten, dass der Wolf die Frau zwar angesprungen, aber nicht gebissen haben soll. Eine Textilhändlerin, deren Geschäft sich in der Einkaufspassage befindet, sagte dem „Hamburger Abendblatt“, dass es eher so aussah, als hätte der Wolf die Frau beim Anspringen mit seiner Pranke im Gesicht getroffen. Diese unterschiedlichen Sichtweisen verdeutlichen die Komplexität des Vorfalls und die Notwendigkeit einer gründlichen Untersuchung. Die Behörden und Naturschützer sind bemüht, die Situation zu klären und gleichzeitig das Wohl des Tieres zu gewährleisten. Die Ausrüstung des Wolfes mit einem Sender ermöglicht es den Behörden, seine Bewegungen zu verfolgen und möglicherweise zukünftige Begegnungen mit Menschen zu vermeiden. Die Verfolgung wird wichtige Informationen über das Verhalten des Wolfes in städtischer Umgebung liefern und zur Bewertung des Risikos und der notwendigen Schutzmaßnahmen beitragen





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