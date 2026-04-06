Wolf nach Angriff in Hamburg ausgewildert: Behörden überwachen Tier auf Bewährung

Nachdem ein Wolf in Hamburg eine Frau verletzte, wurde er nun in die Freiheit entlassen. Die Behörden überwachen das Tier engmaschig. Die Entscheidung löste sowohl Kritik als auch Zustimmung aus.

Der Wolf ist wieder frei. Nach einer Woche, die von Aufregung und Debatten geprägt war, hat der junge Wolf , der in einer Hamburg er Einkaufspassage eine Frau verletzte, seine Gefangenschaft in einer Wildtierauffangstation in Niedersachsen hinter sich gelassen. Am Ostersonntag wurde er ausgewildert, ein Schritt, der sowohl Erleichterung als auch Besorgnis auslöste. Die Umweltbehörde hüllt sich im Interesse des Tierschutz es in Schweigen über seinen aktuellen Aufenthaltsort.

Für den Wolf beginnt nun ein neues Kapitel in seinem Leben. \Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) begrüßt die Auswilderung, betont aber gleichzeitig, dass es sich um eine Auswilderung auf Bewährung handelt. Der Wolf ist mit einem Sender ausgestattet, sodass seine Position den Behörden jederzeit bekannt ist. Dies ermöglicht es den Jägern, im Notfall schnell einzugreifen, falls sich das Tier Siedlungen nähert. Die Überwachung des Wolfs erfolgt länderübergreifend im Rahmen des LIFE Wild Wolf-Projekts. Die Entscheidung, den Wolf wieder in die Freiheit zu entlassen, war offenbar nicht leichtfertig. Senatorin Fegebank hatte zuvor Bedenken geäußert und die potenziellen Risiken, wie das Eindringen des Wolfs in Schulen oder Kindergärten, hervorgehoben. Das Vorkommnis in der Hamburger Einkaufspassage hatte für Aufsehen gesorgt. Der Wolf, der sich zuvor in der Stadt verirrt hatte, verletzte eine etwa 60-jährige Frau. Die anschließende Verfolgungsjagd durch die Innenstadt und die anschließende Gefangennahme in der Binnenalster verdeutlichten die außergewöhnliche Situation. Die Debatte über das weitere Vorgehen war intensiv und kontrovers.\Die Umweltbehörde berichtet, dass die Frau von dem Wolf gebissen wurde, als sie versuchte, das verängstigte Tier durch die Automatiktüren nach draußen zu lassen. Das Bundesamt für Naturschutz stufte dies als den ersten Angriff eines Wolfs auf einen Menschen in Deutschland seit der Wiederansiedlung im Jahr 1998 ein. Die Senatorin erwog verschiedene Optionen, darunter die Tötung oder die dauerhafte Unterbringung des Wolfs, was jedoch heftige Kritik von Naturschützern auslöste. Diese zweifelten die Bisswunde an und verwiesen auf Zeugenaussagen, die von einem Anspringen des Tieres sprachen. Die Textilhändlerin in der Passage berichtete, dass der Wolf die Frau wohl mit seiner Pranke im Gesicht getroffen habe. Die Naturschützer argumentierten zudem, dass eine ambulante Behandlung bei einem Wolfsbiss unwahrscheinlich sei. Am Ostersonntag fand eine Mahnwache für den Wolf statt, an der sich bis zu 150 Tierfreunde beteiligten. Sie forderten die Freilassung des Wolfs. Senatorin Fegebank betonte, dass die Auswilderung eine rechtssichere Lösung darstelle, die sowohl die Sicherheit der Bürger als auch das Tierwohl berücksichtige. Zuvor seien alle Optionen mit Experten abgewogen worden. Die Tötung des Wolfs sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich gewesen, und eine Unterbringung in einem Wildgehege sei an praktischen Problemen gescheitert. Der Förderverein der Deutschen Schafhaltung (FDS) übte scharfe Kritik an der Entscheidung, die er als politisch motiviertes Wegsehen bezeichnete





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