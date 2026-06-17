Wohnungssuche: Pendlerparadies in Wien

Wer für den Arbeitsweg nach Wien bis zu eine Stunde in Kauf nimmt, kann bei der Wohnungssuche deutlich sparen. Die Angebotsmieten entlang der Bahn sind teils nur halb so hoch wie in der Bundeshauptstadt.

Wer für den Arbeitsweg nach Wien bis zu eine Stunde in Kauf nimmt, kann bei der Wohnungssuche deutlich sparen. Die Angebotsmieten entlang der Bahn sind teils nur halb so hoch wie in der Bundeshauptstadt .

Pendlerparadies? Gänserndorf, Wiener Neustadt und Amstetten vereinen gühnliche Mieten mit einer guten Oöffi-Anbindung nach Wien, zeigt eine Analyse von ImmoScout24. Wohnungen in Wien sind am freien Mietmarkt teils deutlich teurer als jene in der ländlicheren Umgebung. Nichts Neues, doch: Die neue "Miet-Map" von ImmoScout24 soll genau zeigen, wie stark die Angebotsmieten entlang der wichtigsten Bahnverbindungen rund um Wien variieren.

Wohnung eine Pendelzeit von 30 bis 60 Minuten in Kauf nimmt, kann im Vergleich zu Wien bei der Bruttomiete monatlich rund 660 Euro sparen - gemessen an einer preiswerten Wiener Wohnlage. Im Vergleich zu einer teuren Wiener Wohngegend betragen die Ersparnis sogar mehr als 1000 Euro, zeigt die Analyse. Vorausgesetzt, Amstetten, Gänserndorf und Co. kommen als Wohnort infrage. Wohnfläche müssen Wohnungssuchende in Wien derzeit je nach Lage durchschnittlich zwischen 1320 Euro (im gänstigeren 23.

Bezirk Liesing) und 1790 Euro (1. Bezirk) einplanen. Damit bleibt Wien das teuerste Pflaster der Region. Auch im Speckgürtel rund um Wien sind die Mieten längst kein Schnäppchen mehr.

In Mödling werden für vergleichbare Wohnungen durchschnittlich 1370 Euro verlangt. Damit liegt die Stadt bereits nahe am unteren Wiener Preisniveau. Wer seinen Suchradius erweitert, findet vielerorts deutlich gühnliche Mietwohnungen, betont ImmoScout24, besonders eindrucksvoll zeige sich das in Melk: Hier kostet eine 70-m2-Wohnung durchschnittlich 660 Euro und damit halb so viel wie im gänstigsten Bezirk Wiens. Auch in Amstetten mit 750 Euro und Hollabrunn mit 850 Euro liegen die Angebotsmieten deutlich unter dem Wiener Niveau.

Gerade Amstetten verbindet dabei vergleichsweise gühnliche Mieten mit einer guten Bahnanbindung: Der Wiener Westbahnhof ist in rund 60 Minuten erreichbar. Alternativen bieten außen Purkersdorf und Neulengbach mit jeweils 880 Euro. Auch Gänserndorf mit 900 Euro, Wiener Neustadt mit 920 Euro, Neusiedl am See sowie St. Pölten mit jeweils 930 Euro, Mistelbach und Wolkersdorf mit jeweils 960 Euro sowie Krems mit 970 Euro ermünlichen spürliche Mieteinsparungen gegenüber einer vergleichbaren Wohnung in Wien.

Verkehrstechnisch besonders interessant für Pendler sind laut ImmoScout24 die Wohnorte Gänserndorf und Wiener Neustadt, die eine attraktive Kombination aus Mietpreis und Erreichbarkeit bieten würden: Von Gänserndorf gelangt man in rund 30 Minuten zum Bahnhof Wien Praterstern, von Wiener Neustadt in etwa 30 Minuten zum Wiener Hauptbahnhof. Im mittleren Preissegment bewegen sich Tulln und Klosterneuburg mit jeweils 1030 Euro, Schwechat und Bruck an der Leitha mit jeweils 1060 Euro sowie Baden mit durchschnittlich 1060 Euro.

Trotz ihrer guten Anbindung und der Nähe zu Wien bleiben die Angebotsmieten hier noch deutlich unter dem Niveau der Bundeshauptstadt. Am stärksten nähern sich die Preise neben Mödling auch in Korneuburg und Gerasdorf dem freien Mietmarkt in Wien an. Dort werden für eine 70-Quadratmeter-Wohnung durchschnittlich jeweils 1120 Euro verlangt





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