Wohnungsmangel in Niederösterreich: Experten fordern dringend Reformen

Eine aktuelle Studie zeigt, dass in Niederösterreich zu wenige neue Wohnungen auf den Markt kommen. Der verfügbare Wohnraum erreicht ein historisches Tief, während die Nachfrage steigt. Experten fordern Reformen, um die Wohnungsnot zu bekämpfen.

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In Niederösterreich kommen zu wenige neue Wohnungen auf den Markt – sowohl im genossenschaftlichen als auch im frei finanzierten Bereich. Dies ergab eine aktuelle Studie von Exploreal im Auftrag der Wirtschaftskammer. Zwar zeigt die Studie nach dem Tiefpunkt im Vorjahr wieder einen Anstieg bei den geplanten Wohnungsfertigstellungen, gleichzeitig wurde jedoch ein historisches Tief beim verfügbaren Wohnraum verzeichnet. Wohnbau-Experten fordern daher dringend Reformen.

Im Jahr 2024 werden in ganz Niederösterreich 3.700 neue Wohneinheiten auf den Markt kommen, im Jahr 2025 sollen es 4.100 sein. Der Angebots-Index sank im ersten Quartal auf 62 – so wenige Wohnungen waren zuletzt 2019 verfügbar. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Wohnungen wieder an, wie Johannes Wild, Obmann der Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Niederösterreich, und Christian Rädler, Landesgruppenobmann des Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV), bei der ersten gemeinsamen Pressekonferenz erklärten.

Die Experten betonten, dass die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt zu einer Verschärfung der Wohnungsnot führen könnte. Besonders in Ballungsräumen wie Wien, St. Pölten und Linz sei die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum besonders hoch. Die Studie zeigt zudem, dass die Baukosten in den letzten Jahren stark gestiegen sind, was die Schaffung von neuem Wohnraum zusätzlich erschwert. Die Wirtschaftskammer fordert daher eine Entlastung der Bauunternehmen durch steuerliche Anreize und eine Vereinfachung der Genehmigungsverfahren.

Auch der GBV plädiert für mehr staatliche Förderung im Bereich des sozialen Wohnbaus, um die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum zu sichern. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die Wohnungsnot in Niederösterreich ein dringendes Problem ist, das schnelle Lösungen erfordert. Ohne gezielte Maßnahmen könnte sich die Situation in den kommenden Jahren weiter verschärfen





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