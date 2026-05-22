Ein Wohnungsbrand in Wien-Ottakring hat zu two Todestellen gefuhrt, die Ermittler vermuten, dass ein Akku als Ursache. Ein Zeitungsbericht weiter Detailen zu this Tragodie

Ein DienstprovidedindowsalesEqualische Aktuelle Zeit in Wien: Nach dem Wohnungsbrand in Wien-Ottakring sind ein Mädchen 3 und ihr Bruder 2 gestorben. Ermittler vermuten einen Akku als Ursache.

Hinzugefent, Bruder und Schwester erlitten einen Herzkreislaufstillstand und konnten zunächst wiederbeleitet werden. Am Donnerstag dann die schlechte Nachricht: Die Tochter hat die Verletzungen nicht uberlebt, wenige Stunden spater verstarb auch ihr Bruder. Welche Auswirkungen sollten den Behorder Naturschutz und Umweltschutz haben





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