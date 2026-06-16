Wohnungsbrand in Essen: Mehrere Familien betroffen

Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Essen hat am Dienstagabend mehrere Familien betroffen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell unter Kontrolle bringen, aber die Brandwohnung wurde vollständig zerstört. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.

Am Dienstagnachmittag, 16. Juni 2026, wurde die Feuerwehr Essen um 17:13 Uhr durch mehrere Anrufende über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Meybuschhof im Essen er Stadtteil Katernberg informiert.

Die Leitstelle der Feuerwehr entsandte aufgrund der Notrufe umgehend zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Essen-Katernberg zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen und befanden sich vor dem Haus. Aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses schlugen Flammen aus einem Fenster.

Zudem war eine massive Rauchentwicklung sichtbar. Nach einer ersten Erkundung leitete die Einsatzleitung unverzüglich umfangreiche Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen gleichzeitig zur Brandbekämpfung und Kontrolle des Gebäudes vor. Während der Erkundungs- und Rettungsmaßnahmen wurde eine bettlägerige Person aus einer Erdgeschosswohnung vorsorglich ins Freie gebracht.

Die Person befand sich zu keiner Zeit in unmittelbarer Gefahr und wurde nach einer Untersuchung unverletzt an den Rettungsdienst übergeben. Durch den schnellen und intensiven Löschangriff konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindert werden. Die Brandwohnung wurde jedoch durch das Feuer vollständig zerstört. Im weiteren Einsatzverlauf kontrollierten die Einsatzkräfte sämtliche Wohnungen des Gebäudes sowie angrenzende Nachbargebäude.

Parallel wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Anschließend erfolgten Kontrollmessungen. Aufgrund der hohen Brandintensität sowie der erheblichen Schäden infolge des Brandereignisses ist das Mehrfamilienhaus derzeit nicht bewohnbar. Ein Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner konnte bei Freunden oder Angehörigen unterkommen.

Für 13 Personen wurde durch die Stadt Essen eine Notunterkunft organisiert. Für die Dauer des Einsatzes war die Straße Meybuschhof vollständig gesperrt. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, Kräften des Rettungsdienstes sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Katernberg für rund zwei Stunden im Einsatz





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