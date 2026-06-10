Wohnungsbau in Österreich: Genehmigungen 2025 weiter rückläufig, Genossenschaftstrend und steigende Kosten

Ein Bericht der Statistik Austria zeigt einen signifikanten Rückgang bei Wohnbaugenehmigungen 2025, besonders bei größeren Projekten. Gleichzeitig wird ein anhaltender Trend zu Genossenschaftswohnungen beobachtet, während die Wohnkosten unterschiedlich stark steigen und die finanzielle Belastung je nach Haushaltsform variiert. Der GBV widerspricht der Darstellung der Kostenentwicklung.

Die Bewilligungen für Wohnbauten in Österreich sind im Jahr 2025 weiter zurückgegangen, insbesondere bei Projekten mit mehr als drei Wohnungen. So wurden nur noch für knapp 32.000 Wohnungen in neuen Gebäuden Baugenehmigungen erteilt.

Dies wird laut Manuela Lenk, Generaldirektorin der Statistik Austria, in den kommenden Jahren zu weniger Fertigstellungen führen und den Druck auf den Wohnungsmarkt erhöhen. Bereits seit 2021 ist die Zahl der Fertigstellungen von Wohnungen in neuen Gebäuden um fast ein Drittel von 62.000 auf etwa 42.000 im Jahr 2024 gesunken. Vorarlberg weist mit 8,7 Wohnungen je 1.000 Einwohnern die höchste Wohnbaurate auf, während Kärnten nur halb so viele aufweist.

Nur Tirol und Wien liegen über dem österreichischen Durchschnitt von 5,9 Wohnungen. Eine Auswertung der Statistik Austria mit dem Titel "Wie wohnt Österreich?

" zeigt einen klaren Trend zu Genossenschaftswohnungen. In Gebäuden, die bis 1990 errichtet wurden, entfallen weniger als 20 Prozent der Hauptwohnsitze auf diese Rechtsform. Seitdem ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen: in Bauten, die jünger als 2011 sind, machen Genossenschaftswohnungen bereits fast 30 Prozent aus. Wien prägt diese Entwicklung maßgeblich, wo seit 2011 etwa 60.000 Genosschaftswohnungen entstanden sind.

Gleichzeitig blüht die private Hauptmiete in jüngeren Gebäuden, während weniger als die Hälfte dieser Wohnungen vom Eigentümer selbst bewohnt wird. Gemeindewohnungen spielen praktisch keine Rolle mehr - vor dem Zweiten Weltkrieg war noch ein Viertel der neuen Wohnungen dieser Kategorie zuzuordnen. Die Daten der Statistik Austria belegen, dass Mieten inklusive Betriebskosten in Österreich seit 2011 stärker gestiegen sind als die Verbraucherpreise, mit Ausnahme der Hochinflationsphase von 2021 bis 2023.

Dies sagt Arba Rexhepi von der Direktion Bevölkerung bei der Statistik Austria. Trotz des überproportionalen Mietanstiegs ist der Anteil der Wohnkosten am Einkommen leicht zurückgegangen. Die Belastung ist jedoch sehr ungleich verteilt: In Ein-Eltern-Haushalten fließen fast 30 Prozent des Einkommens in das Wohnen, in Mehrpersonenhaushalten nur etwa 15 Prozent. Subjektiv fühlen sich zwischen 70 und 90 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher zumindest etwas durch Wohnkosten belastet.

Zwischen 2015 und 2025 sind die Wohnkosten um 35 Prozent gestiegen, wobei die verschiedenen Wohnformen unterschiedlich betroffen waren. Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen haben sich mit gut 40 Prozent Plus am stärksten verteuert, gefolgt von privaten Hauptmieten. Beim Wohnen im Eigentum war der Anstieg deutlich geringer.

Der Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) verwies darauf, dass laut Mikrozensus die Mieten pro Quadratmeter in GBV-Wohnungen zwischen 2015 und 2025 weit weniger stark gestiegen seien als in privaten Mietwohnungen und kritisiert daher die Aussage über die stärkste Verteuerung als irreführend





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