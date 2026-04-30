Wohnraub in Wien: 14.000 Wohnungen durch Airbnb dem Markt entzogen

Die Wiener Grünen kritisieren die massive Zunahme von Tourismus-Appartements in Wien und fordern ein entschiedenes Vorgehen gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum. Rund 14.000 Wohnungen werden dauerhaft über Airbnb vermietet und dem regulären Wohnungsmarkt entzogen.

Rund 14.000 Wohnungen in Wien werden dauerhaft als touristische Unterkünfte über Plattformen wie Airbnb genutzt, wodurch sie dem regulären Wohnungsmarkt entzogen werden. Diese Entwicklung wird von den Wien er Grüne n als massiver Wohnraub kritisiert.

Ein Beispiel hierfür ist ein Gebäude am Franz-Josefs-Kai 39 in der Wiener Innenstadt, wo von etwa 28 Wohnungen bereits sechs seit rund drei Jahren über Airbnb vermietet werden. Obwohl die Kurzzeitvermietung – ohne gewerbliche Einheiten, Hotels und Home-Sharing – derzeit nur etwa 0,3 Prozent des gesamten Wiener Wohnungsbestands ausmacht, beobachten die Grünen eine besorgniserregende Tendenz: Ganze Wohnhäuser werden renoviert und in Beherbergungsbetriebe umgewandelt.

Im Jahr 2025 allein leitete die Baupolizei 305 Verfahren im Zusammenhang mit der Umwandlung von Wohnungen in touristische Appartements ein, von denen bereits 132 bewilligt wurden. Diese Zahlen verdeutlichen die zunehmende Kommerzialisierung des Wohnraums in Wien. Die Grünen fordern daher ein entschiedenes Vorgehen gegen diese Entwicklung. Judith Pühringer, die Grüne Parteivorsitzende, betont: Wir müssen die Spekulation stoppen und den Wienerinnen und Wienern ihre Wohnungen zurückgeben.

Deshalb laden wir alle ein, gemeinsam mit einer Petition Druck auf die Stadtregierung auszuüben. Wohnungen sind keine Hotelzimmer, das muss unmissverständlich klargestellt werden. Die von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) angekündigte Registrierungspflicht für Vermieter wird zwar begrüßt, jedoch als unzureichend kritisiert. Georg Prack, der Grüne Wohnbausprecher, erklärt: Das Register wird der Baupolizei helfen, effizienter gegen illegale Kurzzeitvermietung vorzugehen.

Gegen die wachsende Zahl an legal zweckentfremdeten Wohnungen wird das Register allerdings nicht im Geringsten helfen. Die Grünen weisen darauf hin, dass in einigen Bezirken, wie beispielsweise der Josefstadt, mittlerweile mehr Tourismus-Appartements als reguläre Wohnungen existieren. Die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung von Airbnb & Co. reichen demnach nicht aus, um die Wiener Bevölkerung ausreichend vor Wohnraub zu schützen.

Es besteht dringender Handlungsbedarf, um die Gesetzeslücke zu schließen, die die Umwandlung von Wohnungen in Beherbergungsstätten ermöglicht, bevor weiterer Wohnraum unwiederbringlich verloren geht. Die Petition der Grünen fordert unter anderem ein Ende von Ausnahmebewilligungen für Kurzzeitvermietung, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Wohnzonen. Neue Tourismus-Appartements sollen grundsätzlich nicht mehr genehmigt werden, und bestehende Ausnahmebewilligungen sollen nach Ablauf nicht verlängert werden. Gleichzeitig soll es weiterhin möglich bleiben, Wohnungen bis zu 90 Tage pro Jahr vorübergehend zu vermieten, ohne den Wohnsitz aufzugeben.

Dies soll eine Balance zwischen den Interessen der Vermieter und dem Bedarf an Wohnraum für die Wiener Bevölkerung schaffen. Darüber hinaus fordern die Grünen eine klare gesetzliche Regelung, die die Umwandlung von Wohnungen in Beherbergungsstätten grundsätzlich untersagt, es sei denn, dies ist ausdrücklich in den Bebauungsbestimmungen vorgesehen. Diese Forderung zielt darauf ab, den Schutz des Wohnraums zu stärken und die langfristige Verfügbarkeit von Wohnungen für die Wiener Bevölkerung zu gewährleisten.

Die Grünen sehen in der aktuellen Situation eine Bedrohung für die soziale Durchmischung und die Lebensqualität in Wien und appellieren an die Stadtregierung, ihre Verantwortung wahrzunehmen und wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung des Wohnraubs zu ergreifen. Die Situation erfordert eine umfassende und nachhaltige Lösung, die den Interessen der Wiener Bevölkerung dient und die langfristige Entwicklung der Stadt sichert





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