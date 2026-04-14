Wohnpark Alt-Erlaa: Großsanierung zum 50. Geburtstag

Anlässlich des 50. Jubiläums des Wohnparks Alt-Erlaa startet ein umfassendes Sanierungsprojekt, das den Energieverbrauch halbieren und das Wohngefühl verbessern soll. Das Projekt umfasst den Austausch von Fenstern und Türen, Fassaden- und Dämmmaßnahmen sowie die Umstellung der Wärmeversorgung.

Pünktlich zum 50. Geburtstag des Wohnparks Alt-Erlaa startet eines der größten thermischen Sanierung sprojekte Österreichs. Die weitläufige Wohnanlage im Süden Wien s wird in den kommenden Jahren umfassend modernisiert. Dabei werden neue Fenster eingebaut, die Dämmung verbessert und der Energieverbrauch deutlich reduziert. Rund 9.000 Menschen leben in Alt-Erlaa, einem der bekanntesten Wohnbau-Projekte des Landes. Ziel der Sanierung ist es, den Klassiker fit für die Zukunft zu machen und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Die Ausmaße des Projekts sind beeindruckend. Insgesamt werden circa 24.000 Fenster sowie Terrassen- und Loggiatüren ausgetauscht. Betroffen sind 3.182 Wohnungen in den Blöcken A, B und C. Darüber hinaus sind großflächige Fassaden- und Dämmmaßnahmen auf einer Fläche von rund 103.000 Quadratmetern geplant. Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ) betont die Bedeutung des Projekts für den Klimaschutz und die Lebensqualität der Bewohner. Sie hebt hervor, dass die Investition in die Sanierung den Energiebedarf halbieren und gleichzeitig das Wohngefühl für die Bewohner verbessern wird. Dies stehe im Einklang mit der Wiener Stadtentwicklung, die auf ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet ist.

Durch die thermische Erneuerung soll der Heizwärmebedarf um etwa 50 Prozent gesenkt werden. Dies führt zu einem deutlich geringeren Energieverbrauch und einer Reduzierung der CO₂-Emissionen. Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) unterstreicht die Bedeutung des Wohnparks Alt-Erlaa als Vorbild für den geförderten Wohnbau in Österreich und darüber hinaus. Sie betont, dass der Wohnpark auch 50 Jahre nach seiner Errichtung eine hohe Wohnzufriedenheit aufweist. Durch die umfassende Sanierung und Dekarbonisierung werde dieses Flaggschiff des sozialen Wohnbaus für zukünftige Generationen zukunftsfähig gemacht.

Bereits jetzt können sich Interessierte in einer neu gestalteten Musterwohnung ein Bild davon machen, wie das Wohnen nach der Sanierung aussehen wird. Neue Fenster, verbesserte Dämmung und moderne Lösungen sollen den Alltag der Bewohner komfortabler gestalten. Der AEAG-Vorstand Paul Steurer unterstreicht, dass das Sanierungsprogramm umfassend ist und darauf abzielt, den Wohnpark für die kommenden Jahrzehnte zu rüsten. Das gesamte Großprojekt soll bis Ende 2028 abgeschlossen sein. Neben der Sanierung ist auch die Umstellung der Wärmeversorgung auf ein klimafreundliches System geplant, um die Nachhaltigkeit weiter zu erhöhen





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