Wohnmobil auf A2 bei Markt Allhau von der Fahrbahn abgekommen

Ein Wohnmobil auf der A2 bei Markt Allhau im Burgenland ist am Sonntagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen, nachdem ein Reifen platzte. Die beiden Insassen blieben unverletzt.

Auf der A2 bei Markt Allhau im Burgenland kam am Sonntagnachmittag ein Wohnmobil von der Fahrbahn ab, nachdem ein Reifen platzte. Zum Glück blieben die beiden Insassen, eine 60-jährige Wienerin und ihre 58-jährige Beifahrerin, unverletzt.

Die Polizei und die Feuerwehr Markt Allhau sicherten die Unfallstelle ab und die Bergung des Wohnmobils dauerte eine Stunde. Die A2 musste für eine Stunde vollständig gesperrt werden, was zu sieben Kilometern Stau führte. Die Asfinag und die Freiwilligen Feuerwehr Markt Allhau kümmerten sich gemeinsam um die Reinigung der Unfallstelle. Die beiden Frauen waren auf der Rückreise aus dem Süden, als der Reifen platzte und sie das Lenken verloren.

Sie kamen jedoch ohne Verletzungen davon und konnten selbstständig aus dem Fahrzeug klettern. Der vorsorglich alarmierte Rettungshubschrauber C16 und das Rote Kreuz wurden an der Unfallstelle nicht mehr benötigt. Die Unfallstelle wurde vollständig gesäubert und die A2 konnte wieder freigegeben werden. Die Asfinag und die Feuerwehr Markt Allhau arbeiteten eng zusammen, um die Reinigung der Unfallstelle zu gewährleisten. Die beiden Frauen blieben unverletzt und konnten ihre Reise fortsetzen





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