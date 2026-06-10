Die Opposition kritisiert die jahrelange Versagen der Regierung in der Wohnbaupolitik. Die Wohnbaulandesrat Marco Tittler verteidigt die aktuelle Planung und betont die gute Bewertung der Wohnbaustelle und Wohnbauförderung durch das WIFO.

Die Wohnkosten im Land steigen auf ein neues Rekordhoch – für die Opposition ein Zeugnis jahrelanger Versagens. In einer hitzigen Aktuellen Stunde im Vorarlberger Landtag musste Wohnbau landesrat Marco Tittler (ÖVP) schwere Vorwürfe von SPÖ und Grünen einstecken.

Tittler konterte die Angriffe kühl: Die Kritik sei ihm "eigentlich wurscht", der bestehende Plan werde weiterverfolgt. Kein gutes Haar an der Wohnbaupolitik des Landes hatte bereits am Dienstag AK-Präsident Bernhard Heinzle gelassen. Bei der Veröffentlichung der jüngsten AK-Studie zum Thema Wohnen hatte sich unter anderem herausgestellt, dass die Miete einen immer höheren Anteil des Haushaltseinkommens auffrisst. Diesen Faden griff SPÖ-Klubobmann Mario Leiter bei der Aktuellen Stunde des Vorarlberger Landtags am Mittwoch dankbar auf: "Bis 13.

Juni gehen manche Vorarlberger nur arbeiten, um die Miete zu bezahlen", verdeutlichte er die jüngsten Zahlen. Der Fokus der Vorarlberger "Asphaltregierung" liege definitiv nicht auf dem Thema leistbares Wohnen.

"Es gibt Menschen, die keine Wohnung finden. Menschen, die nicht wissen, wie sie die Mieterhöhung stemmen sollen, die Angst vor der nächsten Betriebskostenabrechnung haben", sprach Leiter der Landesregierung ins Gewissen. Es fehle vor allem an gemeinnützigen Wohnungen. Wenn der zuständige Landesrat Marco Tittler (ÖVP) behaupte, dass man diese je nach Bedarf errichte, frage er sich, warum nicht mehr davon gebaut würden.

Schließlich lägen aktuell knapp 6600 Anträge auf eine gemeinnützige Wohnung vor. Ähnlich sah dies Bernie Weber, Wohnbausprecher der Grünen. Bereits in den vergangenen Jahren hätte sich gezeigt, dass der Anteil des Einkommens, den die Vorarlberger für Wohnen aufwenden müssen, immer höher werde.

"Diesbezüglich haben wir nun das vierte Rekordhoch in Folge! " Seit dem Jahr 2011 seien die Mieten um 61 Prozent gestiegen. Beim Einkommen hingegen sehe es ganz anders aus.

"Dass die Vorarlberger so stark durch die Wohnkosten belastet sind, ist das Ergebnis jahrelanger verfehlter Wohnpolitik", polterte Weber. Er plädierte nicht nur für eine Offensive beim Bau gemeinnütziger Wohnungen, sondern auch für neue Wohnformen.

Zudem sollte beim Sanieren der Baubestand weiterentwickelt werden. Einen Seitenhieb gab’s noch gegen die FPÖ: "Sie haben im Wahlkampf viel versprochen. Der Retter des kleinen Mannes und der Familien sind sie aber auch bei diesem Thema nicht!

"Völlig unbeeindruckt von diesen Worten zeigte sich der freiheitliche Wohnbausprecher Christoph Waibel. Richtig sei, dass zu viele Menschen in Vorarlberg unter den teilweise exorbitant hohen Preisen leiden würden. Ebenfalls richtig sei auch, dass knapp 6600 Haushalte auf einer Warteliste für eine gemeinnützige Wohnung stehen würden.

"Was SPÖ und Grüne aber nicht dazu sagen ist, dass von diesen 6600 Haushalten nur 1500 einen dringenden Wohnbedarf haben", betonte Waibel. Was die anstehende Sanierung vieler gemeinnütziger Wohnungen aus den 50er- und 60er-Jahren angeht, sollten die Grünen und "grün angehauchten Architekten" auch die Wirtschaftlichkeit bedenken.

"Das Entkernen und Sanieren kostet 6000 Euro pro Quadratmeter, ein Neubau 4000 Euro pro Quadratmeter", rechnete Waibel vor. Auch ÖVP-Wohnbausprecher Hanno Lecher lobte wenig überraschend die Wohnungspolitik "seines" Landesrats. In den vergangenen Jahren habe sich im Kampf gegen die Bodenknappheit einiges getan. Beispielsweise sei die Zweitwohnungsabgabe eingeführt und der Bodenfonds installiert worden.

"180 Millionen Euro sind 2026 für die Wohnbauförderung veranschlagt, 52 Millionen Euro fließen in den gemeinnützigen Wohnbau", rechnete Lecher vor. Zudem gebe es ein Mietkaufmodell, das Projekt "Wohnen 550" und vieles mehr. SPÖ-Chef Mario Leiter empfahl Lecher, "lieber vor der eigenen Tür zu kehren", statt gute Ratschläge an den Landesrat zu erteilen.

"In Dornbirn schafft es ein SPÖ-naher Verein ja nicht einmal, für die eigene Klientel leistbaren Wohnraum zu schaffen", höhnte er angesichts der marktüblichen, aber dennoch hohen Preise, die der Verein "Arbeiterheim" für Mietwohnungen beim neu errichteten "Vorarlberger Hof" verlangt. "Unser Zugang ist nicht eine Wohnbaupolitik à la sozialistischer Ständestaat", ergänzte Wohnbaulandesrat Marco Tittler. Das WIFO habe die Wohnbaustelle des Landes und auch die Wohnbauförderung gut bewertet. Die Kritik an der Wohnbeihilfe hingegen erschließe sich ihm nicht.

Ändern wird sich an der Wohnbaupolitik des Landes nichts, die Antwort in Richtung SPÖ und Grüne fiel deutlich aus: "Ob die Wohnbaupolitik von ihnen goutiert oder belächelt wird, ist mir eigentlich wurscht! Der Plan hierfür ist offengelegt worden und den verfolgen wir.





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wohnkosten Wohnbaupolitik Wohnbau Wohnbaupolitik Des Landes Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik SPÖ Wohnbaupolitik Grüne Wohnbaupolitik FPÖ Wohnbaupolitik ÖVP Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Dornbirn Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg Wohnbaupolitik Vorarlberg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Karriere im Umbruch: So stark hat die KI die Bankenjobs verändertKünstliche Intelligenz verändert den Finanzsektor grundlegend: Einstiegsjobs werden knapper, doch die Branche braucht weiter Führungskräfte.

Read more »

Kampf um die ORF-Spitze – die Kandidaten im KreuzverhörDie Entscheidung rückt näher: Sieben Bewerber kämpfen um die Nachfolge an der Spitze des ORF ab 2027. Jetzt wurden sie im TV ins Kreuzverhör genommen.

Read more »

„Plastik ist die Geschichte einer Party, auf die sehr schnell der...An einem Strand in Kroatien fand ich ein Plastiglomerat: unten dunkelgrau und porös, nach oben hin ausgehär­tete Schlieren in milchigem Beige und in einer Ecke ein Rest geschmolzener Tupperware....

Read more »

Steigende Wohnkosten belasten Haushalte in Vorarlberg starkEine aktuelle AK‑Wohnumfrage zeigt, dass rund 39 % des verfügbaren Einkommens der Haushalte in Vorarlberg für Miete, Kredite und Heizkosten aufgewendet werden, bei privaten Mietern sogar durchschnittlich 44 %. Besonders hart trifft es Haushalte mit einem Einkommen bis 3000 Euro, Alleinlebende und Mieter auf dem privaten bzw. gewerblichen Markt. Die Arbeiterkammer fordert politische Maßnahmen und eine gesetzliche Ausbaustrategie für gemeinnütziges Wohnen sowie Reformen bei Mietverträgen und Wohnbeihilfe.

Read more »