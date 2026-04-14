Wohnhaus in Wiener Neustadt durch Feuer zerstört: Löscharbeiten dauerten lange an

Am Dienstagabend kam es in Wiener Neustadt zu einem Großbrand in einem Wohnhaus. Das Gebäude brannte vollständig aus. Die Löscharbeiten waren aufgrund der Ausdehnung des Feuers und der immer wieder aufflammenden Flammen sehr schwierig. Der Hausbewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung.

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Sirenenalarm gegen 19 Uhr am Dienstagabend in Wiener Neustadt: In der Josef‑Kukertz‑Gasse in der Breitenauer Siedlung steht ein Wohnhaus in Vollbrand. Die Flammen schlugen bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Gebäude, was die Löscharbeiten erheblich erschwerte. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt wurden auch zahlreiche weitere Feuerwehren aus der Region alarmiert, um die Situation zu bewältigen. Die Wehren aus Katzelsdorf, Eichbüchl und Lanzenkirchen unterstützten die Löscharbeiten vor Ort, was die Zusammenarbeit der Feuerwehren verdeutlichte. Die Anwohner und die Polizei leisteten zu Beginn des Einsatzes wertvolle Hilfe beim Verlegen der Löschleitungen, was die Feuerwehrleute sehr dankbar anerkennen. Die Lage vor Ort war äußerst herausfordernd, da die Flammen immer wieder aufloderten und das Feuer sich rasch ausbreitete. Die Löscharbeiten dauerten noch lange an, um alle Glutnester zu bekämpfen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Der Hausbewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde umgehend medizinisch versorgt. Glücklicherweise waren keine weiteren Verletzten zu beklagen. Das Wohnhaus wurde durch das Feuer vollständig zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. 'Es hat vom Keller bis ins Dach gebrannt', berichtete ein erschütterter Helfer vor Ort. Die Schäden sind immens. Das gesamte Gebäude wurde durch das Feuer unbewohnbar gemacht. Die Hitze war so stark, dass das Haus vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr kämpfte unermüdlich gegen die Flammen, um eine Ausbreitung auf umliegende Gebäude zu verhindern. Bürgermeister Klaus Schneeberger machte sich vor Ort ein Bild von dem Unglück, um sich über die Situation zu informieren und gegebenenfalls Hilfe zu leisten. Die Bezirksalarmzentrale Wiener Neustadt wurde während des Einsatzes von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Weikersdorf besetzt, um die Koordination der weiteren Maßnahmen zu gewährleisten und die Einsatzkräfte zu unterstützen. Die Bewohner des Hauses wurden von dem Feuer überrascht und verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Die Nachbarn und die Gemeinde zeigten große Anteilnahme und boten Hilfe an.





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