Wöginger-Prozess wirft neue Fragen auf: Entstehung des Finanzamts Österreich und Finanzverwaltungsreform

Der Wöginger-Prozess wirft neue Fragen auf, wie die Entstehung des Finanzamts Österreich und die Reform der gesamten Finanzverwaltung, die im Jahr 2021 umgesetzte Reform der gesamten Finanzverwaltung. Der Prozess gegen den ehemaligen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und den suspendierten Leiter des Finanzamts Österreich, Siegfried Manhal, wurde am Montag in erster Instanz verurteilt, allerdings nicht rechtskräftig.

Der Wöginger-Prozess lenkt den Blick auch auf die Entstehung des Finanzamts Österreich. Denn der spätere Behördenleiter hat selbst an jener Reform mitgearbeitet, die die neue Zentralbehörde mit Sitz in Linz erst möglich machte.

Der Prozess gegen den ehemaligen ÖVP-Klubobmann August Wöginger zieht immer weitere politische Kreise. Mitangeklagt war auch der suspendierte Leiter des Finanzamts Österreich, Siegfried Manhal. Beide wurden am Montag in erster Instanz verurteilt, allerdings nicht rechtskräftig. Dabei geht es bei der Aufarbeitung der Affäre längst nicht mehr ausschließlich um möglichen Postenschacher und politische Interventionen bei der Besetzung des Finanzamts Braunau im Jahr 2016.

Der Fall wirft auch ein neues Licht auf die 2021 umgesetzte Reform der gesamten Finanzverwaltung, die der damalige Finanzminister Gernot Blümel als großen Wurf präsentierte. Initiiert und betrieben wurde diese ab 2018 von Generalsekretär Thomas Schmid, der 2019 als Vorstand in die Staatsholding ÖBAG wechselte. Mit der Reform wurden auch die bisher regionalen Finanzämter in einer neuen zentralen Behörde zusammengeführt: dem Finanzamt Österreich. Dessen Sitz befindet sich seit der Umsetzung der Reform im Jahr 2021 in Linz. Leiter wurde Siegfried Manhal





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