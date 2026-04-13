Wochenausblick: Italientief bringt Saharastaub, Föhn und Regen nach Österreich

Ein Italientief bestimmt das Wetter in Österreich zu Wochenbeginn. Saharastaub, starker Föhnwind und Regen im Westen und Süden sind die Folge. Die detaillierte Wettervorhersage für die kommenden Tage.

Zum Wochenstart bringt ein Italientief Saharastaub und kräftigen Föhn nach Österreich. Am Dienstag wird es im Westen und Süden nass, die Wetter lage im Detail. Zu Wochenbeginn dreht die Höhenströmung auf Süd, der Einfluss eines Tiefs über dem zentralen Mittelmeerraum nimmt weiter zu. Dies führt zu zwei markanten Effekten: Einerseits wird Saharastaub in den Alpenraum transportiert, was für eine diffuse Sicht und sonnige, aber trübe Lichtverhältnisse sorgen kann.

Andererseits verstärkt sich der Südföhn, was in den betroffenen Regionen zu milden Temperaturen und teils stürmischen Bedingungen führen kann. Am Dienstag erreicht das Italientief seinen Höhepunkt, wodurch sich vor allem im Westen und Süden verbreitet Regen einstellt. Im Laufe des Mittwochs beruhigt sich die Wetterlage jedoch wieder. Am Montag beginnt der Tag im Norden und Osten häufig sonnig. Von Südwesten her nehmen die Wolken jedoch allmählich zu und am Alpenhauptkamm sowie südlich davon setzt Regen ein. In einigen Regionen, wie beispielsweise vom Montafon bis ins Karwendel, sind zudem vereinzelte, teils gewittrige Schauer möglich. Im Norden und Osten bleibt es hingegen oft noch trocken. Der Ost- bis Südostwind frischt lebhaft bis kräftig auf. Die Temperaturen erreichen 16 bis 23 Grad, was für die Jahreszeit relativ mild ist. Am Dienstag überwiegen die Wolken, und von der Früh weg fällt im Bergland Regen. Kurzzeitig sinkt die Schneefallgrenze in den westlichen Nordalpen auf 1.400 Meter ab. Auch am Nachmittag und Abend treten dort häufig Schauer auf. Im östlichen Flachland bleibt es meist trocken. Der Wind dreht an der Alpennordseite auf West, im Osten weht er mäßig bis lebhaft aus südöstlichen Richtungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 20 Grad, abhängig von der Region. Am Mittwoch regnet es in der Früh noch gebietsweise. Tagsüber lockern die Wolken dann allmählich etwas auf, am freundlichsten wird es dabei im Westen. Von den Hohen Tauern bis zum Wechsel bilden sich am Nachmittag aber erneut einige Schauer. Bei mäßigem, am Alpenostrand anfangs lebhaftem Wind aus West bis Nordwest werden maximal 13 bis 18 Grad erreicht. Der Donnerstag beginnt mit Wolken und einzelnen Schauern, tagsüber stellt sich ein Sonne-Wolken-Mix ein bei nur mehr geringer Schauerneigung. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen und mit 16 bis 21 Grad wird es eine Spur milder. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kommende Woche in Österreich von einem Wechselspiel aus sonnigen Abschnitten, Niederschlägen und milden Temperaturen geprägt sein wird. Der Einfluss des Italientiefs bestimmt das Wettergeschehen maßgeblich, wobei vor allem die Auswirkungen von Saharastaub und Föhnwind sowie die zeitliche und räumliche Verteilung der Niederschläge von Bedeutung sind. Die genaue Wetterentwicklung ist regional unterschiedlich, wobei der Westen und Süden stärker von den Niederschlägen betroffen sein werden als der Norden und Osten





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