WM-Vorbereitung: Personalsorgen im ÖFB-Team vor Weltmeisterschaft

Kurz vor der Weltmeisterschaft muss das österreichische Nationalteam mehrere Leistungsträger im Training schonen. Während Kapitän David Alaba an einer Oberschenkelverhärtung arbeitet, wurden auch Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und Florian Grillitsch vorerst vom Mannschaftstraining ausgenommen. Die Maßnahme dient der Belastungssteuerung, um Verletzungen zu vermeiden. Ein internes Testspiel soll die aktuellen Fortschritte zeigen.

Österreichs Nationalmannschaft sieht sich kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft mit wachsenden Personalsorgen konfrontiert. Im dritten Mannschaftstraining in Santa Barbara fehlte erneut Kapitän David Alaba , der weiterhin individuell an seinem Comeback arbeitete.

Zusätzlich verzichteten die Trainer bei drei weiteren Leistungsträgern - Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und Florian Grillitsch - auf eine Teilnahme am Mannschaftstraining. Als Begründung gab der ÖFB die "Belastungssteuerung" an, ein Konzept, das während des Turniers eine zentrale Rolle spielen soll, um die Spielbelastung zu dosieren und Verletzungen vorzubeugen. Aus dem Teamumfeld hieß es, Albas Aufbau sei ein "ganz normaler Prozess"; eine Rückkehr ins Mannschaftstraining ist für Montag oder Dienstag vorgesehen.

Alaba hatte beim letzten Testspiel gegen Tunesien (1:0) eine Oberschenkelverhärtung erlitten und war vorzeitig ausgewechselt worden. Seitdem trainierte er nicht mehr mit der Mannschaft. Für Mittwoch ist ein internes Testspiel angesetzt, das anstelle des ursprünglich gegen Guatemala geplanten Matches in Los Angeles durchgeführt wird. Dieses Spiel soll Aufschluss darüber geben, wie weit Alaba und seine Kollegen bereits auf dem Weg zum WM-Start sind





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