WM-Trinkpausen sorgen für Fanärger - UEFA verzichtet nach Turnier auf Regel

Die bei der WM eingeführten dreiminütigen Cooling Breaks stoßen auf breite Kritik, da sie auch bei kühlem Wetter obligatorisch sind und Werbepausen im Fernsehen ermöglichen. Nach dem Turnier wird die UEFA die Regel wieder abschaffen. In Österreich gibt es keine verpflichtenden Pausen, Schiedsrichter entscheiden situativ.

Bei der Weltmeisterschaft sorgen die dreiminütigen Trinkpausen pro Halbzeit für Ärger bei den Fans . Die extra für das Turnier eingeführten Cooling Breaks erhitzen die Gemüter, denn auch bei Schlechtwetter wird das Spiel für drei Minuten unterbrochen.

Ein jüngstes Beispiel: In Toronto duellierten sich Ghana und Panama bei 19 Grad und Dauerregen, dennoch wurden Trinkpausen abgehalten. Im Fernsehen lief währenddessen Werbung, was den wahren Grund hinter der Idee vermuten lässt. Fans im Stadion sind genervt und quittieren die Unterbrechungen mit Buhrufen und Pfeifkonzerten. Eine gute Nachricht: Nach der WM ist damit Schluss.

Die UEFA verzichtet auf die Regel, sodass es in der Champions League und anderen Wettbewerben keine verpflichtenden Auszeiten in den Minuten 22 und 67 geben wird. In Österreich bleibt es wie gehabt: Hält der Schiedsrichter bei hohen Temperaturen eine Verschnaufpause für nötig, kann er sie zwanglos veranlassen





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