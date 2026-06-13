Giovanni Reyna hat den höchsten Sieg der USA in der WM-Geschichte fixiert und ist mit dem Baby-Jubel in die Geschichte der WM geschrieben.

WM-Traumstart für die USA und Giovanni Reyna : Der 23-Jährige hat mit einem historischen Treffer den höchsten Sieg der USA in der WM-Geschichte fixiert. Im Spiel gegen Paraguay schlug er in der achten Minute der Nachspielzeit den Ball ins lange Eck und feierte mit dem berühmt-berüchtigten Baby-Jubel.

Reyna und seine Ehefrau Chloe erwarten ihr erstes Kind. Das US-Team bestätigte mit der 4:1-Gala seinen Status als Favorit der Gruppe D. Am Freitag wartet das zweite Gruppenspiel gegen Australien. Giovanni Reyna hofft auf eine erfolgreiche Heim-WM und ist entschlossen, der Mannschaft zu helfen. Die USA sind Favorit in der Gruppe D und haben mit dem Sieg gegen Paraguay ihre Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale verbessert.

Das Team wartet nun auf das zweite Gruppenspiel gegen Australien. Der Erfolg gegen Paraguay hat die Stimmung im Team angeheizt und die Spieler sind bereit für das nächste Spiel. Giovanni Reyna ist ein wichtiger Teil des Teams und seine Leistung hat den Sieg gegen Paraguay entscheidend beeinflusst. Der 23-Jährige hat sich mit seinem Treffer in der achten Minute der Nachspielzeit in die Geschichte der WM geschrieben und seine Mannschaft mit einem wichtigen Sieg unterstützt.

Der Erfolg gegen Paraguay ist ein wichtiger Schritt für die USA auf dem Weg zum WM-Titel. Das Team ist nun auf das nächste Spiel gegen Australien vorbereitet und hofft auf weitere Siege





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