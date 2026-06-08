WM-Start in Mexiko-Stadt: Starker Regen und möglicher Wirbelsturm sorgen für Unruhe

Trotz heftiger Regenfälle und Gewitter in Mexiko-Stadt sowie der möglichen Bildung eines Wirbelsturms vor der Pazifikküste startet die Fußball-WM planmäßig. Die Eröffnungsfeier mit Shakira und das Spiel zwischen Mexiko und Südafrika sollen wie vorgesehen stattfinden, doch die Wetterlage bleibt ein großes Risiko.

In Mexiko-Stadt , dem Austragungsort des Eröffnungsspiel s der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika, Sorgen seit Tagen anhaltende starke Regen fälle und Gewitter für erhebliche logistische und sicherheitstechnische Herausforderungen.

Die meteorological Dienste haben für zahlreiche Stadtteile wiederholt die orangefarbene Alarmstufe ausgerufen, was auf eine akute Gefahrenlage hinweist. Auch am Tag des Eröffnungsspiels wird mit kräftigen Niederschlägen und Blitzschlägen gerechnet, was insbesondere die Verkehrsanbindungen zum und vom Stadion sowie die Bedingungen für die hundreds of thousands von erwarteten Zuschauern vor große Probleme stellen könnte. Im Fokus des globalen Fußballpublikums steht zwar das sportliche Duell, doch die Wetterkapriolen überschatten den Beginn des Turniers.

Gleichzeitig wird mit Sorge auf die Wetterentwicklung vor der Pazifikküste Mexikos geblickt, wo sich möglicherweise ein tropischer Wirbelsturm bilden könnte. Ob und inwieweit ein solches System den Turnierstart beeinträchtigen würde, ist derzeit noch völlig offen und unterliegt einer ständigen Neubewertung durch die Organisatoren und meteorologischen Institute. Trotz dieser erheblichen Unsicherheiten und der angespannten Gesamtlage halten die Veranstalter am geplanten Programm fest. Das Stadion öffnet bereits früh um 9 Uhr Ortszeit, um den Besucherstrom zu entzerren.

Die offizielle Eröffnungsfeier ist für 11.30 Uhr angesetzt und wird internationale Stars präsentieren, allen voran die kolumbianische Sängerin Shakira, die den offiziellen WM-Song zur Weltpremiere bringen wird. Um 13 Uhr Ortszeit soll dann der erste Anstoß erfolgen, wenn Millionen von Fans auf der ganzen Welt den Beginn des mit 104 Partien bisher umfangreichsten WM-Turniers der Geschichte erwarten. Die Combination aus extremer Wetterlage und der logistischen Herausforderung einer derart groß dimensionierten Weltmeisterschaft stellt die Organisatoren vor eine historische Bewährungsprobe





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