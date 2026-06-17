WM‑Sieg der ÖFB löst Mobilfunkrekord aus

Die 3‑zu‑1‑Niederlage Jordaniens gegen Österreich brachte nicht nur Jubel, sondern auch einen Rekord von 160 Gigabit pro Sekunde im Mobilfunknetz - ein Dreifach des üblichen Mittwochsmorgens.

Bei der dieswöchigen Fußball‑Weltmeisterschaft sorgte der 3 zu 1‑Sieg der österreich ischen Nationalmannschaft nicht nur für Jubel, sondern setzte die Mobilfunknetz e des Landes ebenfalls unter außergewöhnlichen Druck.

Bereits um 6 Uhr morgens, als das Spiel im heimischen Stadion anpfiff, schalteten sich Millionen Österreicher vor dem Fernseher, im Bus oder im Büro an die Live‑Übertragung. Viele verfolgten das Geschehen über den ORF‑Livestream auf Smartphones, andere nutzten die App des jeweiligen Anbieters, um die Spielstände in Echtzeit zu checken. Diese frühe und gleichzeitig massive Nachfrage führte zu einem historischen Datenaufkommen von 160 Gigabit pro Sekunde, wie das Mobilfunkunternehmen spusu in einer eigenen Analyse nachweisen konnte.

An einem durchschnittlichen Mittwochmorgen liegen die gemessenen Werte bei rund 60 Gigabit pro Sekunde - der gestrige Spitzenwert entspricht also fast dem Dreifachen des üblichen Verkehrs. Spusu‑Geschäftsführer Franz Pichler kommentierte den Rekord: "Man hat heute früh deutlich gesehen, dass Österreich eine Fußballnation ist. Die Begeisterung zeigt sich eindrucksvoll in unseren Netzdaten. Wir haben einen Datenrekord erlebt.

" Diese Zahlen bestätigen, dass große Sportereignisse nach wie vor zu den stärksten Auslösern kurzfristiger Belastungsspitzen in Mobilfunknetzen zählen. Wenn gleichzeitig tausende von Zuschauern Livestreams starten oder Spielstände abrufen, steigt das Datenvolumen innerhalb weniger Minuten stark an. Die enorme Nachfrage brachte jedoch auch technische Probleme mit sich. Kurz vor Jordaniens Ausgleichstreffer kam es beim Livestream‑Angebot des ORF zu Unterbrechungen, sodass ein Teil der Zuschauer die spannende Schlussphase nicht live verfolgen konnte.

Pichler erklärte, dass spusu seit über 20 Jahren das komplette Voting beim Eurovision Song Contest betreibe und daher mit extremen Belastungsspitzen vertraut sei.

"Möglicherweise war der ORF auf ein derart großes Interesse so früh am Morgen nicht vorbereitet", sagte er. Das Unternehmen betonte, dass Kunden bereits vor dem Turnier zusätzliches Datenvolumen erhalten hätten: Anlässlich des elften Jubiläums von spusu wurden Bestandskunden 11 Gigabyte extra gutgeschrieben, was insbesondere für das Streaming der WM‑Spiele von Nutzen war. Der Mittwochmorgen hat eindrucksvoll gezeigt, welchen Stellenwert große Fußballturniere in Österreich haben - nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der digitalen Infrastruktur.

Während die ÖFB‑Mannschaft einen erfolgreichen Start in die Gruppenphase feierte, sorgten die Fans vor Bildschirmen und Smartphones für Rekordwerte im Mobilfunknetz. Die kommenden Spiele der Nationalmannschaft dürften nun mit ebenso hoher Erwartungshaltung verfolgt werden und könnten die Netze erneut stark fordern. Anbieter planen bereits, ihre Kapazitäten weiter auszubauen, um bei zukünftigen Großereignissen stabile Verbindungen zu garantieren und weitere Datenrekorde zu vermeiden





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