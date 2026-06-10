WM in Nordamerika: Extreme Wetterbedingungen sorgen für gesundheitliche Risiken

Die bevorstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko steht unter dem Zeichen extremer Wetterbedingungen. Hohe Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Höhenlagen stellen eine massive Herausforderung für die teilnehmenden Mannschaften dar. Sportmediziner warnen vor Dehydrierung, Elektrolytverlust und lebensbedrohlichen Hitzschlägen. Besonders kritische Spielorte sind Miami, Monterrey und Mexiko-Stadt. Zudem können Gewitter zu Spielunterbrechungen führen.

Für viele Mannschaften könnte die WM in den USA, Kanada und Mexiko aufgrund der Temperaturen besonders herausfordernd werden. So musste das norwegische Team rund um Superstar Erling Haaland bereits eine Trainingseinheit abbrechen.

Obwohl es bei den Spielen in jeder Halbzeit eine Trinkpause geben wird, dürfte das Klima den Spielern zu schaffen machen. Nicht nur die Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke, auch die hohe Luftfeuchtigkeit kann Einfluss nehmen. Wie die Sportbild berichtet, hat nun auch schon der deutsche Sportmediziner Hans-Georg Predel von der Deutschen Sporthochschule in Köln Alarm geschlagen. Er spricht von einem Turnier mit Wetter-Extremen.

Besonders die Kombination aus hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit, Reiseaktivitäten und verdichtetem Spielplan sehe er kritisch. Die Spieler könnten an Dehydratation, Elektrolytverlust, Muskelkrämpfen und Kreislaufproblemen leiden.

Zudem könne es im schlimmsten Fall zu einem belastungsinduzierten Hitzschlag kommen. Dieser sei laut dem Arzt akut lebensbedrohlich. Besonders die Standorte Miami und Monterrey gelten demnach als klimatisch herausfordernd, da sich die Stadiondächer dort nicht schließen lassen. Auch in Mexiko-Stadt stehen die Spieler vor einer schweren Belastungsprobe.

Die Stadt liegt auf 2.000 Metern Höhe. Ausdauer und Regeneration könnten unter diesen Bedingungen leiden. Aber auch Unwetter stellen eine Gefahr dar. Hier stehen die Stadien in Florida, Atlanta und Kansas City im Fokus.

Bei Blitzen im Umkreis von 13 Kilometern zu den Spielstätten kommt es sofort zu einer Unterbrechung des Spiels





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM Temperatur Hitzschlag Gefahr Sportmedizin Nordamerika Weltmeisterschaft Hohe Luftfeuchtigkeit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zulassungsstudie für erste krankheitsmodifizierende Parkinson-Therapie mit Prasinezumab läuft in Europa und NordamerikaEine Zulassungsstudie (Phase III) für die erste krankheitsmodifizierende Therapie von Parkinson mit dem Wirkstoff Prasinezumab läuft in Europa und Nordamerika. Die Medizin-Uni Innsbruck sprach von einer passiven Parkinson-Impfung und spricht von vielversprechenden Forschungsresultaten.

Read more »

Gewitter, Proteste, Verkehrschaos: Sorgen vor dem WM-Auftakt in Mexiko-StadtMEXIKO-STADT. Der Auftakt in die Riesen-WM könnte gleich zum Härtetest auch für die Fußballfans werden.

Read more »

FIFA-Experte Zuberbühler: ÖFB-Team ist 'bretterhart'Mit einer Gruppe namhafter Experten ist Pascal Zuberbühler bei der Fußball-WM in Nordamerika im Einsatz.

Read more »

Pascal Zuberbühler: Der Schweizer ist bei der WM in Nordamerika im EinsatzPascal Zuberbühler, Leiter der Technischen Studiengruppe der FIFA, ist bei der Fußball-WM in Nordamerika im Einsatz. Er ist gespannt auf die Intensität des Pressings und das Verhalten bei Standards. Zuberbühler ist kein Freund der Trinkpause und freut sich auf die Außenseiter.

Read more »