Die WM-Highlights am Wiener Donauturm waren ein unvergessliches Erlebnis für die Fußball-Fans. Die Partie zwischen Kroatien und Bosnien war besonders spannend und die Fans erlebten eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Bei der Kroatien - und Bosnien partie am Mittwoch und Donnerstag fielen insgesamt 11 Tore! Am Donauturm gab es jede Menge Action, Drinks und Cevapi . WM-Highlights am Mittwoch- und Donnerstagabend am Wiener Donauturm !

Bei Cevapi & Co. zitterten die Wiener mit Kroatien und Bosnien mit. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebten Fußball-Fans am Mittwoch ab 22 Uhr sowie am Donnerstag ab 21 Uhr beim Public Viewing im Donauturm. Die Stimmung schwankte sowohl beim Kroatien-Match als auch bei der Bosnien-Partie zwischen Hoffnung, Nervosität und grenzenlosem Jubel. Jeder Angriff und jede Minute der langen Nachspielzeit wurde von den Fans emotional begleitet.

Kroatien schlug nach zwei Gegentreffern jeweils noch in der ersten Halbzeit zurück, am Ende gewannen die Engländer aber mit 4:2. Für den Vizeweltmeister von 2018 und den WM-Dritten von 2022 ist dennoch noch nichts verloren, denn: Kroatien kann in den verbleibenden Gruppenspielen gegen Panama und Kroatien den Aufstieg in die K.o. -Phase fixieren.

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Cevapcici, Drinks, Fußball: Tolle WM-Stimmung am Donauturm Auch bei der Partie zwischen Bosnien-Herzegowina und der Schweiz am Donnerstagabend war die Spannung greifbar - besonders die Schlussphase sorgte für Herzklopfen. In einer hochspannenden Partie schoss Manzambi die Schweiz in Minute 74 in Führung - nach einer roten Karte von Bosniens Tarik Muharemovic setzte es letztendlich eine 4:1-Niederlage für die Bosnier. Als Nervennahrung dienten den Fans unter anderem rund 1.000 Gratis-Cevapi.

Auf dem Grill-Bike von Brajlovic wurden diese zum saftigen Cevapibrot, Zwiebeln und dem beliebten Kajmak serviert





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