WM-Finale: FIFA-Tickets zu Millionenpreisen – DFB kritisiert Preispolitik

Tickets für das WM-Finale in den USA werden auf der offiziellen FIFA-Plattform zu extrem hohen Preisen angeboten, bis zu 2,3 Millionen US-Dollar pro Stück. Der DFB kritisiert die Preisgestaltung scharf.

Die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer steht vor der Tür, und mit ihr ein wachsender Sturm der Kritik bezüglich der Ticketpreise für das Finale. Auf der offiziellen Weiterverkauf splattform der FIFA werden derzeit Tickets für das Endspiel am 19.

Juli im MetLife Stadium in New Jersey zu astronomischen Preisen angeboten, die weit über jede Vorstellungskraft hinausgehen. Konkret wurden am Donnerstagabend drei Tickets für Plätze hinter einem Tor im Unterrang für jeweils knapp 2,3 Millionen US-Dollar gelistet. Diese Preisgestaltung löst nicht nur bei Fans, sondern auch bei nationalen Fußballverbänden wie dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) massive Besorgnis aus.

Die FIFA selbst scheint von dieser Entwicklung zu profitieren, indem sie sowohl vom Käufer als auch vom Verkäufer eine Gebühr von jeweils 15 Prozent einzieht. Bei einem Verkauf eines der genannten Finaltickets würde der Weltverband somit rund 690.000 US-Dollar allein durch Gebühren einnehmen. Weitere Angebote für das Finale bewegen sich ebenfalls im sechsstelligen Bereich, was die Unzugänglichkeit des Ereignisses für die breite Öffentlichkeit weiter verstärkt.

Die FIFA betreibt neben dem regulären Ticketverkauf eine eigene Plattform für den Weiterverkauf, jedoch verzichtet der Verband auf eine Preisregulierung. Dies bedeutet, dass Verkäufer die Preise frei festlegen können, was zu einer Situation führt, in der Tickets zu spekulativen und überhöhten Preisen angeboten werden. Bereits Ende März hatten Verbraucherschützer und Fans in Europa Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht, um gegen diese Praxis vorzugehen.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Einführung einer neuen Premiumkategorie namens “Front Category 1”, bei der Käufer sich angeblich durch irreführende Stadionpläne in die Irre geführt fühlen. Diese Vorwürfe unterstreichen die mangelnde Transparenz und die potenziellen Fallstricke, die mit dem Ticketkauf auf der FIFA-Plattform verbunden sind. Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf äußerte sich deutlich kritisch zur aktuellen Preispolitik und betonte, dass die Ticketpreise “sehr, sehr hoch” seien und nicht im Sinne des Verbandes lägen.

Er verwies auf die erfolgreiche Umsetzung der Heim-EM 2024 in Deutschland, bei der eine gerechtere Preisgestaltung im Vordergrund stand. Trotz der hohen Preise erwartet Neuendorf jedoch, dass die Stadien bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada ausverkauft sein werden. Die Nachfrage sei weiterhin hoch, auch wenn es in Teilen der Fanszene zu großer Verärgerung kommt. Die meisten Ticketbestellungen kommen aus den Gastgeberländern, gefolgt von Deutschland und England.

Die Situation wirft grundlegende Fragen nach der Zugänglichkeit von Großsportveranstaltungen und der Rolle der FIFA als Verwalter des Fußballs auf. Während die FIFA argumentieren könnte, dass sie lediglich eine Plattform für den Weiterverkauf bereitstellt und nicht für die Preisgestaltung verantwortlich ist, wird ihr dennoch vorgeworfen, von der Spekulation zu profitieren und keine Maßnahmen zu ergreifen, um die Preise zu regulieren. Die hohen Gebühren, die der Verband sowohl vom Käufer als auch vom Verkäufer einzieht, verstärken diesen Eindruck.

Die Kritik der Fans und Verbände wie des DFB zeigt, dass die aktuelle Preispolitik als unfair und unzumutbar empfunden wird. Es besteht die Gefahr, dass sich das Finale der Weltmeisterschaft zu einem exklusiven Event für eine kleine, wohlhabende Elite entwickelt, während die breite Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Die EU-Kommission wird die eingereichten Beschwerden prüfen und möglicherweise Maßnahmen ergreifen, um die Praktiken der FIFA zu untersuchen und sicherzustellen, dass die Ticketpreise fair und transparent sind.

Die Debatte um die Ticketpreise wird die FIFA auch in Zukunft begleiten und möglicherweise zu einer Überprüfung ihrer Preispolitik und der Bedingungen für den Weiterverkauf von Tickets führen. Es bleibt abzuwarten, ob der Verband bereit ist, auf die Kritik einzugehen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Zugänglichkeit von Großsportveranstaltungen für alle Fans zu gewährleisten





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