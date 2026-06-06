WM-Fieber in Wien: Public Viewing, Einkaufsboom und optimistische Wirte

Wien bereitet sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft vor. Die Krone berichtet über Public-Viewing-Orte, die Erwartungen der Gastronomie und den erwarteten Umsatzboost im Einzelhandel durch Fanartikel und Technik.

Die Stadt Wien ist bereits im Fieber der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Krone zeigt, wo die spannenden Spiele als Public Viewing öffentlich übertragen werden und wie die Wien er zu Hause feiern.

Die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli ist das Sportereignis des Jahres. Obwohl die Spiele wegen der Zeitverschiebung oft spätabends oder sogar nachts beginnen, müssen Wiener Fußballfans nicht allein vor dem Fernseher sitzen.

Zahlreiche Lokale, Pubs und Bars laden zum gemeinsamen Mitfiebern ein. Von der Gruppenphase bis zum Finale werden vor dem 252 Meter hohen Donauturm alle relevanten Spiele live übertragen. Besonders im Fokus stehen natürlich die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft, die erstmals seit 1998 wieder dabei ist. Auf riesigen vier bis sechs Meter großen Leinwänden und mit perfektem Sound kann man hier im über 2000 Quadratmeter großen Gartenareal gemeinsam Fußball schauen, und das von 6 bis 23 Uhr.

Zusätzliche 1000 Quadratmeter Indoor-Fläche machen das Ereignis dort wetterfest. Echtes Fußball-Feeling kommt auch im Gleis//Garten auf. Dort wird der Großteil der Spiele live auf einer XXL-Leinwand gezeigt. Dazu gibt es kühles Vienna-Kraft-Bier und abwechslungsreiches Essen bei neun Gastroständen.

Reservierungen sind ab fünf Personen möglich, spontane Fans sind aber genauso willkommen. Im Francis findet unter freiem Himmel Public Viewing statt,gefühlt wie im Stadion auf einem 3 x 5 Meter großen Screen, bei freiem Eintritt. Übrigens: Wiens Wirte sind optimistisch, dass Österreich bei der WM erfolgreich sein wird. Mehr als 80 Prozent tippen, dass die Nationalelf die Gruppenphase übersteht, 5,7 Prozent glauben sogar an einen Weltmeistertitel für Österreich.

Nur 5,1 Prozent trauen Argentinien die Verteidigung des Titels zu. Viele Wiener holen sich das Stadionfeeling aber auch nach Hause. Die Nachfrage erhöht sich in der Zeit der WM vor allem bei Knabbereien, Bier, Softdrinks, Grillfleisch, Würstchen und Fingerfood, also bei allem, was zum gemeinsamen Fußballerlebnis dazugehört, wie Margarete Gumprecht, Handelsobfrau in der Wirtschaftskammer Wien, erklärt. Aber auch Gartenmöbel und Kühlboxen werden für die gelungene Fußballparty daheim angeschafft.

Das Turnier bringt naturgemäß dem Elektrofachhandel zusätzliche Einnahmen. Großereignisse werden gerne genutzt, um das eigene Wohnzimmer technisch aufzuwerten. Größere Fernseher, Soundbars, Beamer oder mobile Unterhaltungstechnik sind besonders gefragt, um die Übertragungen bestmöglich mitverfolgen zu können. Nicht wegzudenken sind natürlich Sport- und Fanartikel.

Traditionell stehen Trikots der Lieblingsspieler mit deren Namen am Rücken hoch im Kurs. Dazu kommen Schals, Kappen, Fahnen, Schminke in Teamfarben und kleinere Accessoires. Fanartikel seien zwar kein ganzjähriges Kerngeschäft, aber gerade während des Turniers ein wichtiger Zusatzumsatz, so Gumprecht. Rund 117 Millionen Euro Mehrumsatz verbuchte man im Zuge der vergangenen Fußball-Europameisterschaft 2024 mit österreichischer Beteiligung.

Für die WM erwartet man heuer ein ähnliches Plus. 140 Euro geben die Wiener pro Kopf ungefähr rund um das Sportereignis aus





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