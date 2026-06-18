WM-Fieber bei WINWIN: Gewinnspiel und besondere Angebote in Oberösterreich

WINWIN feiert die Fußball-Weltmeisterschaft mit Live-Übertragungen, leckeren Snacks und einem Gewinnspiel. Besucher erhalten bei bestimmten Bestellungen gratis Lose und Neukund:innen profitieren von einem attraktiven Kennenlern-Bonus.

Bei WINWIN wird jetzt bei den Matches der WM mitgefiebert und am Finaltag, den 19. Juli, gibt es zusätzlich tolle Preise zu gewinnen. Die oberösterreich ischen WINWIN -Standorte feiern die spannendste Zeit des Fußball-Jahres mit gschmackig-deftigen Snacks , eiskalten Getränken und Live-Sportübertragungen in HD.

Doch damit nicht genug: Zusätzlich warten beim aktuellen Gewinnspiel: Bei Bestellung von saftigen Chicken Wings mit Pommes Frites, Dips und Getränk oder der Snack-Platte für 4 Personen gibt es gratis Lose für das Gewinnspiel ganz einfach dazu. Neukund:innen erhalten bei ihrem ersten Besuch sogar einen besonderen Kennenlern-Bonus: Spielguthaben im Wert von 30 Euro um nur 20 Euro.

Also nichts wie los in einen der WINWIN-Standorte in Linz, Schärding, Wels, Vöcklabruck und Steyr, die Fußball-WM hautnah miterleben und die Chance auf einen tollen Gewinn nutzen! Der Promotionszeitraum zur Verlosung läuft vom 1. Juni 2026 bis zum 19. Juli 2026.

Lose werden bis zum 19. Juli 2026 um 19:45 Uhr ausgegeben. Der Loseinwurf ist am 19. Juli 2026 bis 19:59 Uhr möglich.

Gewinner:innen müssen ihren Gewinn direkt nach der jeweiligen Ziehung durch Vorweisen des Originalloses mit gezogener Losnummer persönlich in Anspruch nehmen, ansonsten verfällt der Gewinn ersatzlos und es wird neu gezogen. Gewonnenes Spielguthaben wird als Promotionsticket mit 30 Tagen Gültigkeit ab Ausstellungsdatum ausgegeben. Die Lose sind übertragbar. Keine Barablöse. Rechtsweg ausgeschlossen





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