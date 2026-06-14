WM-Fan? Dann besser hungrig und durstig ins Stadion

Die Preise für Essen und Getränke bei der Fußball-WM sind exorbitant. Ein Bier kostet 21,50 Dollar, Wasser 5,25 Dollar. Fans müssen tief in die Tasche greifen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft gilt als das größte Sport ereignis der Welt. Doch für Fans, die ein Spiel live im Stadion erleben möchten, wird der Besuch zunehmend zur finanziellen Herausforderung.

Schon der Ticketkauf ist ein teures Vergnügen: Auf der offiziellen FIFA-Verkaufsplattform wurden für das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika Eintrittskarten zu Preisen von bis zu 413.000 Euro angeboten. Diese Summe übersteigt das Jahresgehalt vieler Menschen und zeigt, wie sehr die WM zu einem Luxusgut geworden ist. Doch nicht nur die Tickets sind teuer - auch die Verpflegung im Stadion hat es in sich. Die Preise für Speisen und Getränke sind exorbitant.

Ein großes Dosen-Bier der Marken Estrella oder Stella Artois kostet 21,50 US-Dollar, was etwa 18,60 Euro entspricht. Selbst lokale Biermarken wie Pacifico, Michelob Ultra oder Kona Big Wave sind nur geringfügig günstiger. Cocktails gibt es in Fertigverpackungen: 350 Milliliter kosten 18 US-Dollar. Hard Seltzer, ein sprudelndes Getränk mit Geschmack und Alkohol, wird für 20 US-Dollar angeboten.

Wer stattdessen einfach nur seinen Durst mit einem Becher Wasser löschen möchte, muss ebenfalls tief in die Tasche greifen: 5,25 US-Dollar verlangt die FIFA für normales Wasser, 7,75 US-Dollar für abgefüllte Limonaden. Auch kleine Snacks sind teuer: Eine Tüte Lays-Chips kostet 5,75 US-Dollar, Nüsse 7,25 US-Dollar und Süßigkeiten 6,50 US-Dollar. Zusammengenommen kann ein einfacher Imbiss für eine Person schnell 50 US-Dollar oder mehr kosten. Diese Preispolitik wirft Fragen auf.

Während die FIFA Milliardengewinne einfährt, werden die Fans zur Kasse gebeten. Kritiker sehen darin eine Abkehr vom eigentlichen Geist des Sports, der für alle zugänglich sein sollte. Besonders ärgerlich ist, dass die Preise nicht einmal in den gängigen Währungen ausgezeichnet sind, sondern in US-Dollar, was für europäische Fans eine zusätzliche Hürde darstellt. Die Redaktion empfiehlt daher: Lassen Sie Hunger und Durst vor dem Stadion zurück und versorgen Sie sich außerhalb der Arenen.

Denn die WM im Stadion ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein teures Vergnügen, das den Geldbeutel ordentlich strapaziert





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