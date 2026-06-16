WM-Auftakt mit vielen Unentschieden: Iran erkämpft Remis, Belgien und Uruguay mit Mühe

Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko begann mit drei Unentschieden in den Gruppen G und H. Der Iran trotzte politischen Widrigkeiten und holte ein 2:2 gegen Neuseeland. Auch Belgien und Uruguay mussten sich mit einem Punkt begnügen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko startete mit einer Flut von Unentschieden . In den Gruppen G und H gab es am Montag und Dienstag österreichischer Zeit gleich drei Punkteteilungen.

Besonders brisant war das politisch aufgeladene Duell zwischen dem Iran und Neuseeland in Inglewood bei Los Angeles. Der Iran, der unter dem Einfluss des anhaltenden Krieges mit den USA stand, kämpfte zweimal einen Rückstand nieder und holte ein 2:2. Ramin Rezaeian und Mohammad Mohebbi trafen für die Iraner, während der ehemalige St. Pölten-Stürmer Elijah Just beide neuseeländischen Tore erzielte.

Die Partie vor 70.000 Zuschauern war von Protesten begleitet, viele Fans schwenkten alte iranische Flaggen aus der Zeit vor der Islamischen Revolution. Die Stimmung blieb jedoch friedlich, und das kurz zuvor vereinbarte Abkommen zwischen den USA und dem Iran entschärfte die Lage zusätzlich. In der Gruppe G musste sich Belgien mit einem 1:1 gegen Ägypten in Seattle begnügen. Die Ägypter gingen durch Emam Ashour in Führung, nachdem Mohamed Salah den Assist geliefert hatte.

Romelu Lukaku erzwang nach seiner Einwechslung ein Eigentor von Mohamed Hany, das den Belgiern den Punkt rettete. Belgiens Teamchef Rudi Garcia lobte die starke Leitung der Ägypter und betonte die Schwierigkeit eines Auftaktspiels. Die Ägypter warten weiterhin auf ihren ersten WM-Sieg, während Belgien nun gegen den Iran die ersten drei Punkte holen will. Auch Uruguay entging nur knapp einem Fehlstart gegen Saudi-Arabien.

In einem hart umkämpften Spiel gelang den Südamerikanern erst in der Schlussphase der Ausgleich. Die Saudis waren über weite Strecken überlegen, aber Uruguay zeigte Moral und rettete das 1:1. Damit bleibt Uruguay in Gruppe H im Rennen, muss aber im nächsten Spiel gegen Spanien eine deutliche Steigerung zeigen. Insgesamt war der WM-Auftakt von vielen engen Partien geprägt, die darauf hindeuten, dass das Turnier bis zum Schluss spannend bleiben wird.

Die Mannschaften haben sich noch nicht in Topform präsentiert, aber die nächsten Spiele werden zeigen, wer sich durchsetzen kann





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