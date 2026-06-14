WM-Auftakt enttäuschend: Schweiz nur 1:1 gegen Katar - Xhaka kritisiert Teamkollegen

Die Schweizer Nationalmannschaft kommt bei ihrem WM-Start gegen Katar nicht über ein Unentschieden hinaus. Kapitän Granit Xhaka übt nach dem Spiel öffentliche Kritik an einem Mitspieler und beklagt mangelnde Disziplin.

Die Schweiz ließ zum WM-Auftakt gegen Underdog Katar überraschend Punkte liegen. Nach dem 1:1 kritisierte Kapitän Granit Xhaka einen Mitspieler hart. Damit hatte wohl kaum jemand gerechnet!

Die Schweiz kam bei ihrem WM-Start in Santa Clara gegen Katar nicht über ein 1:1 hinaus und kassierte in der Schlussphase noch den bitteren Ausgleich. Entsprechend groß war der Frust bei den Eidgenossen. Vor allem Kapitän Granit Xhaka zeigte sich nach dem Schlusspfiff verärgert - und sparte nicht mit Kritik an den eigenen Teamkollegen. Man muss tun, was der Trainer verlangt und nicht irgendwie alleine den Showmaker machen, schimpfte der Sunderland-Profi nach dem Spiel.

Doch damit nicht genug. Xhaka legte nach: Es hat auch mit Disziplin zu tun. Wenn ein Trainer einen Spieler reinbringt und der versucht, alles alleine zu machen, dann wird es schwierig. Dabei hatte die Schweiz die Partie lange im Griff.

Breel Embolo brachte die Eidgenossen früh in Führung und stellte die Weichen zunächst auf Sieg. In weiterer Folge vergaben die Schweizer jedoch mehrere gute Möglichkeiten, den Sack zuzumachen. Das rächte sich spät, als Katar noch zum überraschenden Ausgleich kam. Für Xhaka lag einer der Gründe auf der Hand.

Nach der Pause habe die Ordnung auf dem Platz gefehlt. Wir haben nicht mehr auf den Positionen gespielt wie in der ersten Halbzeit. Jeder ist ein bisschen irgendwohin gelaufen, analysierte der Mittelfeldchef. Die Mannschaft zeigte in der ersten Halbzeit eine starke Leistung und dominierte das Spiel.

Das 1:0 durch Breel Embolo war die logische Konsequenz der Überlegenheit. Doch nach dem Führungstreffer schlichen sich zunehmend. Unsicherheiten im Spielaufbau ein, die kataren nutzten, umCounter-Angriffe zu starten. Die Defensive stand jedoch lange sicher, bis in der Schlussphase der Druck der Kataren zu groß wurde und der Ausgleich fiel.

Die Stimmung im Schweizer Lager war nach dem Spiel entsprechend gedrückt. Xhaka machte in seinem Interview deutlich, dass er von seinen Mitspielern mehr Disziplin und Umsetzung der taktischen Vorgaben erwartet. Ohne Nennung des betroffenen Spielers ließ er durchblicken, dass ein Einzelner mit seiner Spielweise dem Team geschadet habe. Diese öffentliche Kritik dürfte intern für weitere Gespräche sorgen.

Trotz des enttäuschenden Unentschiedens bleibt die Schweiz in der Gruppe weiterhin gut positioniert, muss jedoch gegen die weiteren Gegner deutlich zulegen. Das Team muss wieder mehr Geschlossenheit und taktische Disziplin an den Tag legen, um die hohen Erwartungen bei dieser WM erfüllen zu können. Der Fokus liegt nun auf der nächsten Partie, in der eine deutliche Leistungssteigerung notwendig sein wird





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