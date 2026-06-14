WM 2022: Niederlande trifft auf Japan - Oranje sucht nach Antworten

Die Niederlande trifft im ersten Spiel der Gruppe F auf Japan. Während die Niederländer noch nach Antworten suchen, hat Japan unter Langzeitteamchef Hajime Moriyasu in jüngerer Vergangenheit Weltklasseteams beeindruckt. Allerdings muss Japan auf einige wichtige Spieler verzichten.

Der erste Spieltag in Gruppe F steht an: Die Niederlande trifft auf Japan . Die Partie beginnt um 22 Uhr, wir berichten live im Ticker. Die WM-Euphorie ist in den Niederlande n noch verhalten.

Ein 1:2 gegen Algerien und ein mühsamer 2:1-Erfolg über Usbekistan haben bei 'Oranje' mehr Fragezeichen als Antworten hinterlassen.

'Wir müssen noch ein paar Schritte gehen', gestand Abwehrchef Virgil van Dijk. Obwohl die Dichte an Klassespielern schon einmal höher war und Torjäger Memphis Depay nicht in Topform zu sein scheint, blickt Teamchef Ronald Koeman mit Zuversicht auf das Turnier.

'Wir haben eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist. ' Das Selbstvertrauen beim dreifachen WM-Finalisten (1974, 1978 und 2010 jeweils ohne Titel) scheint intakt. 'Es gibt für uns nur ein Ziel, und das ist, Weltmeister zu werden', tönte Stürmer Wout Weghorst. In Dallas (Sonntag, 22.00 Uhr) stellen sich schlagkräftige 'Blue Samurai' entgegen.

Japan ist unter Langzeitteamchef Hajime Moriyasu schwer zu bezwingen und hat auch Weltklasseteams in jüngerer Vergangenheit das Fürchten gelehrt. In Katar 2022 schlugen die Asiaten Deutschland und Spanien, mit Siegen über Brasilien (Oktober) und England (März) hat man sich weiteren Respekt verschafft.

Allerdings muss Japan auf den Kapitän verzichten. Liverpool-Star Wataru Endo (33) wurde nicht rechtzeitig fit und beendete seine Nationalteamkarriere. Mit Kaoru Mitoma (Brighton) und Takumi Minamino (Monaco) fehlen weitere Hochkaräter





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