WKStA erhebt weitere Anklage gegen René Benko

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat eine weitere Anklage gegen René Benko erhoben. Im Fokus stehen eine Millionen-Garantie und eine Jagdwaffe im Wert von 80.000 Euro. Benko sitzt seit dem 23. Jänner 2025 in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Benko das Gewehr im Zuge der Insolvenz der Signa Holding und seiner privaten Insolvenz vor den Gläubigern verborgen haben soll. Dieser Punkt ist Teil des umfangreichen Ermittlungsstrangs rund um die Insolvenz des Signa-Gründers.

Die WKStA hat eine weitere Anklage gegen René Benko eingebracht. Im Zentrum stehen eine Millionen-Garantie und eine Jagdwaffe im Wert von 80.000 Euro. Benko sitzt seit dem 23.

Jänner 2025 in Untersuchungshaft. Wie bereits seit Wochen erwartet worden war, geht es dabei um den Vorwurf des schweren Betrugs sowie der betrügerischen Krida. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Benko das Gewehr im Zuge der Insolvenz der Signa Holding und seiner privaten Insolvenz vor den Gläubigern verborgen haben soll. Dieser Punkt ist Teil des umfangreichen Ermittlungsstrangs rund um die Insolvenz des Signa-Gründers.

In diesem Verfahrenskomplex hat die WKStA bereits zwei Anklagen gegen Benko eingebracht. Zu weiteren Vorwürfen laufen die Ermittlungen weiterhin. Für die nun vorliegende Anklage sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren vor





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